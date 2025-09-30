金馬影后低調捐款！陳淑芳看花蓮新聞哭了好幾天

遞獎大使王品澔（右起） 、何曼希、終身成就獎得主陳淑芳、楊富江、陳泰河。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬62今（30）日舉辦遞獎大使暨禮品開箱記者會，甫獲金馬獎終身成就獎的影后陳淑芳和王品澔、何曼希、陳泰河、楊富江四位遞獎大使一同出席，象徵影壇世代交替與傳承。提到近日花蓮洪災，陳淑芳強調自己低調捐款，盡力幫助災區，「捐多少不要講，演藝圈的朋友，跟其他民眾是一樣的，花蓮好可憐 看新聞都哭了好幾天」。

陳淑芳今年創下同時榮獲金馬、金鐘獎終身成就獎的紀錄。（記者陳奕全攝）

陳淑芳今年創下同時榮獲金馬、金鐘獎終身成就獎的紀錄，笑稱當年同時獲得金馬影后及女配角也創紀錄。她回憶當時強調「我是演員，不會漲價，好戲我都會演，請大家找我拍戲」，笑稱短短6分鐘的感言緊張到無法完整說出，「背台詞都沒那麼難！」

陳淑芳強調自己絕不會退休，會拍戲到再也不能拍為止。（記者陳奕全攝）

陳淑芳也強調，自己絕不會退休，「沒工作會生病！我不要在家裡等『那個字』（指「死」），還可以工作為何要退休，都可以做，直到再也不能拍戲為止」。她回憶有次工作3天只睡2小時，拍古裝片劍插在地上就睡著了，甚至跳3層樓高、跳海都沒用替身，依舊甘之如飴，「大家都笑我是戲癡」。笑稱沒有工作很無聊，可以繼續拍戲就很幸福。

新生代演員陳泰河是新住民二代。（記者陳奕全攝）

新生代演員陳泰河、楊富江都是新住民第二代，提到花蓮災情，直說有看到越南、印尼等新住民也前往救援，楊富江還說看到自家國旗特別開心，「我們就是很愛炫越南國旗」。

新生代演員楊富江也是新住民二代。（記者陳奕全攝）

本屆金馬62攜手25家品牌推出集結28項精選好禮的「入圍者專屬禮箱」，總價值近十萬元，超級豐富的品項居家生活、護膚保養到美食娛樂，樣樣兼具實用與收藏價值。

本屆金馬62攜手25家品牌推出集結28項精選好禮的「入圍者專屬禮箱」，總價值近十萬元。（記者陳奕全攝）

全家便利商店Let's Café獨家打造話題商品，包含投入硬幣後會發出三種不同的聲音「金馬獎座造型發聲存錢筒」與「金馬獎座造型杯塞吊飾！台灣按摩椅第一品牌tokuyo首次合作，以冷熱眼部按摩器呵護辛勞的靈魂之窗。

還有每年影迷必蒐的KP記憶香氛、演員高宇蓁自創品牌J.GAO聯名降噪保養禮盒、台灣大哥大MyVideo耳機收納包、物外YSTUDIO經典"隨行筆與HYDY聯名保溫瓶皆入列。還有亞洲跨境設計購物平台Pinkoi以轉運精油及金馬造型擴香石禮盒、W+ Salon沙龍級香氛沐浴禮盒。

揚名國際的台灣Gigo智高積木特製「馬頭積木」搭配牛軋糖、木匠兄妹打造金馬疊疊樂搭配米及白蘭地組合、彰化二水的Sweego水水果饌果乾果醬組合、嘉義聖保羅烘焙花園經典Q餅禮盒，以及台灣土雞專家立瑞畜產以無抗生素紅羽土雞熬製即食雞湯粥，皆引人矚目。

還有歐盟A.A.無添加協會百分百無添加認證的台灣精品茶好日子大師茶，以及統一心焙雞精、滿漢御品

