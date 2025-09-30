（專訪）曾莞婷前夫問一句「開心嗎」 她陷人生低潮1年：像被附身

曾莞婷事業心重，婉拒了過去踏入家庭的機會。（曾莞婷工作室提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕出道27年，43歲的曾莞婷終於憑藉《影后》入圍金鐘女配角獎，在高光時刻的背後，她其實迎來人生的低潮，也導致她去年在首映會上崩潰痛哭。她戲中為追逐演藝事業放棄婚姻，有場戲被前夫問：「開心嗎？妳現在的生活。」她嘴角抽動，沒有回應，最後到廁所淚水決堤，細微表情讓許多網友盛讚演技之精湛，其實曾莞婷的前男友也曾問過她相同問題，當時她也回不出任何答案。

她坦言角色與自己有太多重疊，面臨年齡關卡、常被角色抉擇所限制，甚至連愛情都與事業拉扯。她30歲時有個交往7年的男友，當時對方想結婚，但她事業心太強，不願被家庭束縛，也不想耽誤對方，當男友捧著鑽戒求婚，她打哈哈回「這太小顆了啦」婉拒，戀情也跟著告吹；多年後，前男友有了自己的家、2個可愛寶寶，回過頭問她「妳快樂嗎」，她跟角色同樣沉默，連自己是不是快樂都回答不出來。

黃迪揚（右）在《影后》中陪伴曾莞婷度過演藝路上大小事，戲外2人都入圍今年金鐘男女配角。（Netflix提供）

然而演出《影后》似乎喚醒了她的悲痛，戲裡的傷痛延伸到戲外。她坦言《影后》在2023年7月殺青後，長達一年陷入低潮，「我排斥演戲，覺得什麼都不想做，狀態非常差。以前怕工作斷掉，怕觀眾忘記我，但那段時間我只是把該做的工作做完，不想接新戲。」

她形容自己像被角色潘茵茵「附身」，很多負面能量無法抽離，像是她過往屬於不愛哭的人，但那段期間會沒辦法控制地掉淚，有次梳妝到一半，眼淚不自覺掉下來，化妝師緊張問她「有東西在妳眼裡，不舒服嗎？」但其實是她無意識掉淚。

曾莞婷（右起）在《影后》裡不願演媽媽角色，故意在謝盈萱、李雪和黃迪揚面前故弄玄虛。（Netflix提供）

去年11月《影后》首映會，她在訪問時淚崩，嚇到自己，事後回想，她說：「原來我捨不得離開角色。我必須提醒自己，不能永遠只是服務角色，也要找到真正的自己。」經歷低潮後，她學會放下焦慮，不再害怕工作斷掉，也上表演課、認識新朋友，把真實生活過好。謝瓊煖也提醒她面對低潮的方式：「有時候你以為角色裡得到釋放，但其實你還沒抽離，要找到方法把能量釋放出來。」

好在曾莞婷的韌性足以讓她撐過低潮期。她過往從八點檔起步，2019年拍完《金家好媳婦》後決定拓展戲路，力拚轉型。只是八點檔演員要轉到拍影集、電影並非易事，過往八點檔累積的演技、經驗全都打掉重練、從零開始，一開始她連試鏡的機會都沒有，原因百百種，包括「太漂亮」、「給觀眾既定印象太深」等，後來還碰過試鏡時，都還沒開始演，導演就先下馬威說「不要給我八點檔演法喔」，但她沒有挫敗。

曾莞婷很有理財頭腦，「財富自由」也成了她突破戲路的底氣。（曾莞婷工作室提供）

她很感謝已故導演陳慧翎相中她演出影集《媽，別鬧了！》，戲裡她飾演賈靜雯的同事兼閨密。當時陳慧翎曾說一句「八點檔演員沒有不好，他們只是需要更好的舞台」，讓她銘記在心，從《媽，別鬧了！》開始，她逐漸被不同導演看見，角色也終於不再侷限於「花瓶」或「臉蛋」。

然而她在轉型過程中，每次三立開拍新的八點檔，也總向她招手，邀約演出，但她都能忍著賺錢的慾望拒絕。原來是她從小因家中大起大落，經歷過欠債危機，讓她20歲就開始理財買房，現在手上有4間房產成了她逐夢的底氣。

