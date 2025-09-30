日本動漫女神中川翔子卸貨了 雙胞胎都超過2600克

中川翔子順利誕下一對雙胞胎兒子。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕活躍於日本ACG界，曾為TV《神奇寶貝鑽石&珍珠》演唱主題曲的動漫女神中川翔子是武打明星成龍鐵粉，上個月月底她還挺著巨大的孕肚參加成龍新片上映，成龍更在她的孕肚上摸了幾下表示祝福，讓她開心說獲得「神飯撒」。今（30）上午9點30分中川翔子剖腹產下雙胞胎兒子，兩人體重皆超過2600克，哭聲宏亮。

中川翔子也在社群發文表示自己超級開心，聽到寶寶有精神的哭聲，她許願用一生守護這兩個小而堅強的生命。中川翔子在文中寫道：「大約9點半，我生下一對健康的雙胞胎。母子均安，兩個兒子都超過2600公克，哭聲也很宏亮」。

中川翔子懷孕時因腹中有兩個寶寶所以肚子超大。（翻攝自X）

中川翔子也曬出與兩個兒子的合照，從照片中可見兄弟倆都緊緊抓住中川翔子的手指，讓她覺得很可愛，心中充滿幸福。

中川翔子於2023年4月與機師老公閃婚，今年40歲生日當天宣布懷孕，並透露是雙胞胎兒子，先前曾嘗試做試管嬰兒的中川翔子歷經過2次流產，好在這次順利安產，母子均安。

