導入AI主播 國防部最新一季《能戰！全民新視界》10/4首播

國防部軍事節目《能戰！全民新視界》今年與民視電視台合作，導入AI主播元素。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕國防部軍事節目《能戰！全民新視界》今年首度與民視電視台合作，導入最新VR（虛擬實境）與、AR（擴增實境）技術與AI主播元素，以全新規劃和不同以往的呈現方式，帶給觀眾更具臨場感的視覺體驗，藉忠實影像紀錄與故事，讓全民看見國軍的戰力與價值，10月4日起每週六晚間10點至11點於民視新聞台首播。

國防部軍事節目《能戰！全民新視界》今舉行映前宣傳，國軍和節目人員合影。（記者黃政嘉攝）

味全龍啦啦隊成員「口水」宜芳參與記者會，穿上海軍水下作業大隊潛水裝備，揹上14公斤氣瓶。（記者黃政嘉攝）

《能戰！全民新視界》今於民視林口總部舉行映前宣傳記者會，節目主持人劉方慈與去年參與錄製《能戰！全民新視界》的味全龍啦啦隊成員「口水」宜芳、陸海空三軍同台宣傳，宜芳今穿上海軍水下作業大隊潛水裝備，揹上14公斤氣瓶，直呼「真的很重！」另分享她去年到金門大膽島，看到多是軍人，且特別為了紀念一隻狗特地拜牠，相當有情有義。

民視電視台於記者會上，播放國軍在花蓮縣光復鄉救災畫面，向國軍致敬。（記者黃政嘉攝）

此次《能戰！全民新視界》以軍人「國家、責任、榮譽」信念為出發，製播5集單元，包括海軍水行俠-水下作業大隊的平常訓練；國旗的故事，從陸軍官校旗隊、總統府憲兵211營升旗，來凸顯國旗代表國家的重要性；飛行員訓練座機從AT-3型機換成勇鷹高教機；今年漢光演訓過程，包含全社會防衛韌性；陸軍M1A2T戰車介紹。

民視總經理廖季方表示，軍民合作，讓全民國防獲得最大成效，是製播節目最重要意涵。（記者黃政嘉攝）

民視總經理廖季方表示，感謝國防部的肯定讓民視製播此次節目，軍民一同合作，讓全民國防獲得最大成效，是製播節目最重要意涵，新聞報導畢竟是片段，節目能有系統地讓全國觀眾了解國軍堅實戰力與戮力演訓的辛苦狀況，民視新聞台首播後，也於民視四季線上、民視新聞網、能戰好朋友YT等網路平台線上同步播出。

