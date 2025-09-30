HNK晨間劇女星高喊「愛台灣」 北川景子首現身就是千金女

2025年秋季NHK晨間劇《怪談作家之妻》由22歲空靈系美人高石明里主演。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2025年秋季NHK晨間劇《怪談作家之妻》由22歲空靈系美人高石明里主演。高石明里今年因演出《玻璃之心》竄紅，此次是首度擔綱晨間劇女主角，她落淚表示從小就想當晨間劇女主角，沒想到夢想成真。除了高石明里之外，另一看點就是首度登上NHK晨間劇的「國民女神」北川景子，將扮演武士家的公主，一出場就是貴族千金氣勢。

北川景子在劇中將以「武士家的公主」身分嚴格教導高石明里傳統禮儀。高石明里接受媒體訪問時，表示自己曾經到台灣一次，受到許多照顧，她非常喜歡台灣，更希望作品能被台灣觀眾看到。

北川景子首次在NHK晨間劇演出。（翻攝自X）

女星北川景子雖然經常出現在NHK戲劇內，登上晨間劇卻是頭一遭，她飾演女主角的親戚，出身名門、從小在30多名仕女服侍中成長，因此氣質高雅。

原本就是日劇「大小姐專業戶」的北川景子坦言，這次雖然演出武士家之女但受到時空背景影響，她的角色處在文明開化中迷失方向的時代背景，身分制度被廢除，但她飾演的角色成固守著傳統的驕傲。北川景子表示自己會用心詮釋這個處在時代洪流的矛盾角色。

