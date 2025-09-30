孫德榮幫于朦朧申冤 地藏庵給對策：快給神明送公文

地藏庵又有大眾廟之稱，是新莊的當地信仰中心。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕中國男星于朦朧逝世案件引發各界譁然，自稱是于朦朧師父的孫德榮昨天（29日）前往新莊地藏庵「申冤」受到矚目。地藏庵是新莊信仰中心，已經有267年的歷史，向來以「尋找遺失物」、「善於破案」聞名，有「陰間警察局」的稱號。

若有事情想向地藏王菩薩稟告，要先到服務處抽號碼牌，請筆生寫「疏文」。（記者廖俐惠攝）

孫德榮前晚臨時發通告，要在地藏庵為于朦朧申冤，並召開記者會，廟方人員今天（30日）私下透露，孫德榮並未事前通知，廟方也是透過網路才得知消息，恰巧廟方幹部全都一同前往旅遊，僅留副主委坐鎮。廟方透露，孫德榮就是以普通香客的身分來祭拜，歡迎各位有需求的信眾到廟裡祈求，「看要申冤自己去申，去求老爺、求菩薩，自己去寫『疏文』化解。」

筆生寫完疏文之後，信眾再將疏文交給道長，道長會在地藏王菩薩前唸出信眾的身分、地址及需求。（記者廖俐惠攝）

地藏庵香火鼎盛，牆上可看到到滿滿紅色的答謝文，不僅是周末人潮擁擠，連平日都得抽號碼牌請筆生寫疏文稟告菩薩。像是于朦朧的案例，廟方建議他可以領取「個人祖先」的單子去擲筊、請示地藏王菩薩需要多少金紙，接著再向筆生表達訴求，筆生會幫忙寫「疏文」，「疏文」白話來說就是給神明的公文，再由道長向菩薩稟告。

地藏庵三本柱為「地藏王菩薩」、「文武大眾老爺」及「董大爺」，查案、找遺失物很靈驗，今年8月的新莊箱屍案，傳出就是分局長參拜地藏王菩薩及文武大眾老爺請求指引，竟意外找到案件的關鍵​。廟方分享，多年前廟方欲捐錢幫助氣爆案，沒想到整包錢都被偷走，時任主委從「姓氏」開始一個一個擲筊問，最後根據神明的指引，成功揪出竊賊，至今仍為人津津樂道。

從補財庫到化解冤親債主，地藏庵的項目不少。（記者廖俐惠攝）

不僅僅是申冤，若是諸事不順可選「化解累世冤親債主」，若是想財源滾滾來選「補財庫」，廟方也透露，來求化解「嬰靈」的信眾更是不少。近年越來越多人對於「嬰靈」已不再全然相信，且認為這是一種迷信，不過廟方透露，為求心安，來求化解「嬰靈」的人非常多，不管男女老少通通都有。

地藏庵有五顏六色的單子，若是想化解「嬰靈」就選粉紅色，現場會有志工指引。（記者廖俐惠攝）

地藏庵裡面的紅色答謝文，都是信徒如償所願後來還願。（記者廖俐惠攝）

但相對應的，地藏庵也有祭祀註生娘娘，求子很靈驗的說法也有，男性精子數量少、女生不孕，但因為到地藏庵祈求而如償所願，時有所聞，也有不少人來還願，不過廟方提醒：「來求有就好，別求生男生女。」不過若想求子，最好還是尋求醫師、專家等專業意見為佳。

被問到若是要來地藏庵祭拜需要準備什麼供品？廟方笑說：「地藏王菩薩沒有特別要什麼，地獄不空、誓不成佛，心意最重要。」換句話說，菩薩看重的是眾生的誠心與善念，而非供品的多寡。

