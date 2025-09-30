自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫德榮幫于朦朧申冤 地藏庵給對策：快給神明送公文

地藏庵又有大眾廟之稱，是新莊的當地信仰中心。（記者廖俐惠攝）地藏庵又有大眾廟之稱，是新莊的當地信仰中心。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕中國男星于朦朧逝世案件引發各界譁然，自稱是于朦朧師父的孫德榮昨天（29日）前往新莊地藏庵「申冤」受到矚目。地藏庵是新莊信仰中心，已經有267年的歷史，向來以「尋找遺失物」、「善於破案」聞名，有「陰間警察局」的稱號。

若有事情想向地藏王菩薩稟告，要先到服務處抽號碼牌，請筆生寫「疏文」。（記者廖俐惠攝）若有事情想向地藏王菩薩稟告，要先到服務處抽號碼牌，請筆生寫「疏文」。（記者廖俐惠攝）

孫德榮前晚臨時發通告，要在地藏庵為于朦朧申冤，並召開記者會，廟方人員今天（30日）私下透露，孫德榮並未事前通知，廟方也是透過網路才得知消息，恰巧廟方幹部全都一同前往旅遊，僅留副主委坐鎮。廟方透露，孫德榮就是以普通香客的身分來祭拜，歡迎各位有需求的信眾到廟裡祈求，「看要申冤自己去申，去求老爺、求菩薩，自己去寫『疏文』化解。」

筆生寫完疏文之後，信眾再將疏文交給道長，道長會在地藏王菩薩前唸出信眾的身分、地址及需求。（記者廖俐惠攝）筆生寫完疏文之後，信眾再將疏文交給道長，道長會在地藏王菩薩前唸出信眾的身分、地址及需求。（記者廖俐惠攝）

地藏庵香火鼎盛，牆上可看到到滿滿紅色的答謝文，不僅是周末人潮擁擠，連平日都得抽號碼牌請筆生寫疏文稟告菩薩。像是于朦朧的案例，廟方建議他可以領取「個人祖先」的單子去擲筊、請示地藏王菩薩需要多少金紙，接著再向筆生表達訴求，筆生會幫忙寫「疏文」，「疏文」白話來說就是給神明的公文，再由道長向菩薩稟告。

地藏庵三本柱為「地藏王菩薩」、「文武大眾老爺」及「董大爺」，查案、找遺失物很靈驗，今年8月的新莊箱屍案，傳出就是分局長參拜地藏王菩薩及文武大眾老爺請求指引，竟意外找到案件的關鍵​。廟方分享，多年前廟方欲捐錢幫助氣爆案，沒想到整包錢都被偷走，時任主委從「姓氏」開始一個一個擲筊問，最後根據神明的指引，成功揪出竊賊，至今仍為人津津樂道。

從補財庫到化解冤親債主，地藏庵的項目不少。（記者廖俐惠攝）從補財庫到化解冤親債主，地藏庵的項目不少。（記者廖俐惠攝）

不僅僅是申冤，若是諸事不順可選「化解累世冤親債主」，若是想財源滾滾來選「補財庫」，廟方也透露，來求化解「嬰靈」的信眾更是不少。近年越來越多人對於「嬰靈」已不再全然相信，且認為這是一種迷信，不過廟方透露，為求心安，來求化解「嬰靈」的人非常多，不管男女老少通通都有。

地藏庵有五顏六色的單子，若是想化解「嬰靈」就選粉紅色，現場會有志工指引。（記者廖俐惠攝）地藏庵有五顏六色的單子，若是想化解「嬰靈」就選粉紅色，現場會有志工指引。（記者廖俐惠攝）

地藏庵裡面的紅色答謝文，都是信徒如償所願後來還願。（記者廖俐惠攝）地藏庵裡面的紅色答謝文，都是信徒如償所願後來還願。（記者廖俐惠攝）

但相對應的，地藏庵也有祭祀註生娘娘，求子很靈驗的說法也有，男性精子數量少、女生不孕，但因為到地藏庵祈求而如償所願，時有所聞，也有不少人來還願，不過廟方提醒：「來求有就好，別求生男生女。」不過若想求子，最好還是尋求醫師、專家等專業意見為佳。

被問到若是要來地藏庵祭拜需要準備什麼供品？廟方笑說：「地藏王菩薩沒有特別要什麼，地獄不空、誓不成佛，心意最重要。」換句話說，菩薩看重的是眾生的誠心與善念，而非供品的多寡。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中