（影）被問男友吳慷仁中國捲舌音 邵雨薇尷尬回應「工作人員急救駕」

邵雨薇受訪時，話題圍繞在男友吳慷仁。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳慷仁去年簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，事業版圖轉往中國發展，今年又成立「吳慷仁工作室」並開小紅書帳號，第一支影片就是用中國捲舌腔介紹「豆汁好喝兒」，怪裡怪氣的腔調讓台灣網友全看傻眼，引起熱議。而他女友邵雨薇今出席活動被問此事，笑容頗為尷尬，僅說自己最近也忙，沒注意到這影片，活動公關似乎也捕捉到關鍵字，立刻跳出阻擋，表示「今天不聊這個話題」。

她今受訪時話題圍繞在吳慷仁，對於男友有作品，卻沒有報名金鐘獎一事，她簡單回：「那是他工作上的東西，我們不太互相聊工作，處理自己的都處理不完了。」不願意多談。

而邵雨薇剛過36歲生日，她因為花蓮重災許願「希望大家平安」，生日當天，吳慷仁也有回台替她慶生，邵雨薇說：「沒有驚喜，就平淡的吃個飯，但有禮物。」

她說吳慷仁目前在中國、台灣兩地跑，相較他的忙碌，邵雨薇自認也沒閒著，不僅學日文、潛水、攝影，也一直在充電，「因為前半年很忙，下半年很希望自己可以多學一些東西，讓自己沉澱。」

