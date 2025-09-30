吳慷仁首部中國劇動向曝光 孫儷鬆口疑洩年底上檔

吳慷仁首度進軍中國市場，與「收視女王」孫儷合作主演新劇《危險關係》。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕吳慷仁近期全力衝刺事業版圖，去年簽入中國經紀公司「壹心娛樂」，西進中國海撈人民幣，與「收視女王」孫儷攜手主演中國劇《執迷》。近日傳出，該劇已正式通過審查，確定改名為《危險關係》，拿到發行許可證，推測最快在今年第4季與觀眾見面。

孫儷9月底曾在社群平台發文，回顧去年的拍攝心情：「一天的工作量硬是做了兩天，場場撕心裂肺。」同時曬出錄音間照片，被網友解讀為替這部新劇配音。

《危險關係》由薛曉路執導兼總編劇，故事圍繞大學老師的閨蜜突然自殺展開，題材涉及感情操縱，風格懸疑緊湊。卡司除了孫儷、吳慷仁，還有羅海瓊加入。該劇拍攝初期也曾傳出爭議與風波，流傳孫儷質疑吳慷仁的政治立場，可能拒絕合作並打算罷演，但劇方與導演均在後續公開否認此說法，強調「純屬傳聞」。

孫儷在社群曬出錄音室照片，被解讀是替新劇《危險關係》配音。（翻攝自微博）

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

