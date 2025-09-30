現蹤花蓮救災！「美國隊長」Rock號召「肌肉戰隊」搬重物鏟泥

〔記者張釔泠／台北報導〕健體男團EROS單飛成員「Rock」李振瑋今（30日）凌晨在IG發文，透露連假臨時決定驅車花蓮投入災後協助。他感性表示：「雖然是連假，我內心還是覺得有一件更重要的事要去做才對，不然會對不起自己。」

Rock號召「肌肉戰隊」到花蓮救災。（翻攝自IG）

Rock說他看了台北往花蓮的車票，乾脆自己開車南下，把台鐵座位留給其他志工，「一路上就能看到許多人已經全副武裝，穿著雨靴、背著鏟子、戴上護目鏡，準備投入清淤行動。」沿途更有許多人關心他們的狀況、提供水和食物，提醒他們不要勉強自己。

到達現場後，Rock描述：「真正踏入災區的那一刻，感受遠超過新聞畫面。沿途的粉塵隨風飄散，眼睛幾乎難以張開，也讓人難以呼吸。沉積多日的泥土散發出濃烈氣味，即使戴上口罩也依舊呼吸困難。腳踩在又濕又黏的泥巴上寸步難行，如果泥巴淹過腳背，拔腳都很吃力，甚至需要旁人協助。」現場搬運、鏟泥等工作非常需要人力，特別是男性的協助，他也鼓勵大家即使沒有工具也能幫上忙，「其實現場需要幫忙的地方非常多，就算沒有工具，也能出一份力。」

Rock最後直接在貼文號召粉絲組成「肌肉戰隊」，「如果可以的話，我想組個肌肉戰隊一起下去，需要力量的，就由我們來，若不能搬重，但也想來的，一樣能參與協助！」他在IG開放報名，望募得20人成團，「如果組成的話，我來包中巴下去。」Rock表示人越多越好，「幾台車我都包下去！」

Rock接受採訪時透露，目前已募集到10人，「還有一些朋友跟粉絲們要贊助我們車資與物資」，讓他相當感動，直呼：「真是太熱血了！」本身是專業健身教練的他，曾在萬聖節時扮演美國隊長，被讚是還原度最高的漫威英雄，此外，他的蝙蝠俠扮相也堪稱一絕，昨天赴光復救災時也引人側目，不少民眾笑問他是不是「海軍陸戰隊」或「兩棲蛙人」，甚至還有粉絲在現場認出他就是Rock，一同投入救災。

