娛樂 最新消息

女星曝光下月喜訊 落日飛車鼓手也來了

王品裙新專輯《Pinky Promise》10月問世。（滾石提供）王品裙新專輯《Pinky Promise》10月問世。（滾石提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手王品裙（PP Wang）將於10月推出個人首張專輯《Pinky Promise》，先行單曲《心想事成》已數位上架，她攜手新銳製作人Everydaze，並邀來落日飛車鼓手尊龍及低音提琴家Refa Wang助陣，搭配王品裙一人分飾多角的對答式和聲，將「心想事成」這句日常祝福轉化為帶點黑色幽默的咒語。

她表示，這首歌不只是祝福與鼓勵，更是一種提醒，提醒著將行動化為現實的重要。談及製作過程，王品裙笑言與時間賽跑是最大的挑戰。因製作流程高效緊湊，每次溝通都分秒必爭，她坦言：「錄音對我來說是將當下的魔幻時刻永遠封存，所以我會和自己辯論每一句歌詞是否必要，甚至到錄音前幾小時還在修改。幸好最後留下的，都是我最喜歡的一段。」

王品裙新專輯《Pinky Promise》10月問世。（滾石提供）王品裙新專輯《Pinky Promise》10月問世。（滾石提供）

王品裙回憶，學生時期參與音樂社團時愛上獨立樂團，從此踏上創作的不歸路。過去幾年間，她嘗試過幕後多種職位，「完成別人的作品，或是完成自己的創作，我都非常喜歡。只是取得平衡，時間分配就非常重要。」她坦言，也正因如此，這張專輯格外珍貴。至於個性，她笑說自己MBTI常常變動不定：「有時I、有時E，老實說我也搞不清楚。剛剛測了一次，是 ENFP！」

王品裙新專輯《Pinky Promise》10月問世。（滾石提供）王品裙新專輯《Pinky Promise》10月問世。（滾石提供）

《Pinky Promise》將收錄八首作品，專輯核心概念來自童年記憶為靈感的「打勾勾」，象徵的是她第一次向聽眾伸出的聆聽邀請，也巧妙呼應英文名字中的「PP」縮寫。她說：「希望創作能帶我去更多地方，遇見不同的人和舞台，也希望聽眾能從這張音樂裡拿走自己所需要的咒語，隨手默念～偶爾在生活夾縫中派上用場，這樣就已足夠。」

