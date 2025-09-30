自由電子報
娛樂 最新消息

《人間四月天》男星 曝光睡相感覺超詭異

中國男星黃磊曾在《人間四月天》扮演風度翩翩的徐志摩。（資料照，公視提供）中國男星黃磊曾在《人間四月天》扮演風度翩翩的徐志摩。（資料照，公視提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕53歲中國男星黃磊過去曾演出《人間四月天》、《橘子紅了》等電視劇在台灣打開知名度。一直維持文青男星形象的他，隨著年紀增長，也慢慢成為鄉村慢活節目《嚮往的生活》固定班底之一。日前黃磊在節目中曝光自己睡前必備物品，還開心地哼著歌「我要裝上呼吸機」，模樣曝光，讓人感覺十分詭異。

患有睡眠呼吸中止症的黃磊，睡覺時需要使用正壓呼吸器。（翻攝自微博）患有睡眠呼吸中止症的黃磊，睡覺時需要使用正壓呼吸器。（翻攝自微博）

患有睡眠呼吸中止症的黃磊，睡覺時需要使用正壓呼吸器，因此在《嚮往的生活》跟他同寢室的何炅、彭昱暢看到他睡前拿出呼吸器組裝時，先是傻眼，之後好奇心爆發，不斷催促黃磊快戴起來看看。

戴著正壓呼吸器的黃磊完全沒有偶像包袱，彭昱暢看到黃磊的模樣，忍不住笑說很像電影《瘋狂麥斯：憤怒道》裡的「不死老喬」。

黃磊有先天性心臟病史，早年拍戲工作量太大，曾經心臟病發送醫。（翻攝自微博）黃磊有先天性心臟病史，早年拍戲工作量太大，曾經心臟病發送醫。（翻攝自微博）

黃磊有先天性心臟病史，早年拍戲工作量太大，曾經心臟病發送醫，身上也隨時帶著多種藥物。為了防止睡眠呼吸中止症，黃磊祭出秘密武器「正壓呼吸器」，不但能防止睡眠中呼吸中止，還可防止打鼾，保障了其他室友的睡眠品質。

點圖放大body

