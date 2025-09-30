登紐約時代廣場網友嗨炸！李千娜把台語帶向國際訴心聲

〔記者張釔泠／台北報導〕影視歌三棲的李千娜將於12月6日在台北國際會議中心舉辦「入戲」演唱會，本月初推出的首張台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，也攻上國際串流平台Spotify的全球舞台，登頂紐約時代廣場近25層樓高的巨型LED螢幕，瞬間引爆社群話題，網友們嗨炸直呼：「台語歌躍進國際，太驕傲了！」、「謝謝娜姐把台語帶往國際舞台，國際女明星耶！」、「很感動，台語也能很國際。」

李千娜即將舉辦「入戲」演唱會。（環球音樂提供）

音樂串流平台Spotify重點企劃特邀李千娜擔任9月EQUAL大使，一開始被通知成為大使，李千娜心裡驚呼：「天啊！真的是我嗎？不敢相信，非常的開心，謝謝Spotify！這對我來說是一個很大的肯定，也希望透過我的聲音、我的故事，讓世界聽見我們的文化，認識我們的土地。」

李千娜登紐約時代廣場。（環球音樂提供）

李千娜登紐約時代廣場。（環球音樂提供）

從選秀擂台出道，一步一腳印地踏上金曲、金馬、金鐘獎的殿堂，李千娜有感而發：「每一個人都有不同的特質、不同的人生經歷，這份獨特也是最迷人的地方，身為歌手和演員的我，希望帶給大家滿滿的力量，勇敢地說出自己！」歌迷們也是既興奮又期待，期待李千娜繼續將作品推向更廣闊的舞台，更紛紛表示已經設定好鬧鐘，準備要搶購演唱會的票。「入戲」門票10月2日13:30在寬宏售票系統開賣。

