余祥銓、鹿希派職場體驗「輸者做白工」 徐新洋反遭虧輸不起

《星二代很忙內》全新改版的第二季將於10月7日上線。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、徐新洋、鹿希派與焦曼婷錄製Yahoo《星二代很忙內》全新改版的第二季將於10月7日上線，原班人馬將強勢回歸，挑戰更高難度的真實職場任務。第二季節目將加入全新雙人PK賽制，競爭更激烈、比拚無止盡，最殘酷的是輸家將整天「做白工」，毫無放水空間。

節目開播前，星二代前輩「Sandy」吳姍儒特別現身，表示弟弟鹿希派在第一季首集面試中，優秀的口才表現讓她驚訝，但也犀利點出問題所在「他就是太會說了」。更爆料鹿希派在體驗不同職業後，會跟家人分享各行各業的辛苦與收穫，樂見弟弟終於有了演藝工作之外的人生體驗。

吳姍儒認為鹿希派要小心。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

而吳姍儒也為所有星二代參賽者帶來戰略分析與精神喊話，大方力挺自家人，透露自己最看好的就是鹿希派，不過也提醒弟弟要小心古靈精怪的焦曼婷，她可能在壓力中會被激發出「異軍突起」的潛力。對於吳姍儒的一番鼓勵，鹿希派先是感謝姊姊的祝福，但隨即吐槽：「Sandy才是只有演藝圈的工作，拜託我牛肉麵店開三間耶！」

談及第一季的印象深刻片段，四位星二代分享了不同的難忘經驗。鹿希派回憶在冷凍物流公司實習時，零下的低溫讓攝影機凍到頻頻停錄，「拍兩小時，能用的畫面只有十分鐘」；焦曼婷則說，初次面試的緊張情緒至今仍歷歷在目；余祥銓直言「攀樹師」挑戰帶來震撼教育，更坦言因為考慮到自己有年幼的女兒小元寶，對安全格外擔心；而徐新洋則分享消防員體驗時，背著裝備衝上九樓，讓他直呼：「這到底是哪裡？」

鹿希派烙狠話要焦曼婷注意點。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

徐祥銓在節目表現受到關注。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

Yahoo《星二代很忙內》第二季大幅升級挑戰內容，除了專業度、難度倍增，更加入雙人 PK 制度。勝者可領薪，輸者則無酬勞。製作團隊辛辣提問四位星二代主持人，認為誰是最強勁的對手？徐新洋與焦曼婷互相點名，笑稱彼此都有「輸不起」的個性。余祥銓則認為三位搭檔各有強項，節目好看與否取決於工作性質。至於誰最弱？焦曼婷「開玩笑」點名徐新洋太過穩定，缺乏驚喜感；鹿希派則認為焦曼婷過於浪漫。四人互嗆不留情面，節目開播前就已火藥味十足。

