香港名媛蔡天鳳碎屍案 4子女撫養權判決出爐

香港名媛蔡天鳳前年2月慘遭碎屍肢解，震驚全。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕28歲香港名媛蔡天鳳前年2月慘遭碎屍肢解，震驚全球，她前夫鄺港智3父子被控謀殺罪，鄺母李瑞香涉嫌隱瞞兒子行蹤，遭控1項妨礙司法公正罪，經審訊後，法官陳廣池今（30）日於香港區域法院裁定李瑞香罪名成立，案件押至10月28日宣判。

港媒報導，自女兒遇害後，蔡天鳳母親「五姐」一度清空抖音影片，後來在女兒入土為安後重啟，日前發文除曬出祭拜女兒影片外，還說：「大寶寶你離開媽媽已2年多了，你用過的所有東西，媽媽都保存著，特別是你穿過這套白色裙子睡衣。」

蔡母也向女兒透露4子女和胞妹近況：「在你引導下，2個妹妹很爭氣，有勤奮學習精神，2個妹妹均考入世界排名前10大學，這是媽媽失去你後最大安慰。」

而蔡母也提及4孫子女撫養權與及女兒遺產：「香港高等法院已判大孫和二孫女由我本人撫養，3孫女和幼子判給女婿撫養，我們會盡心盡力把4個小心肝保護好。」

