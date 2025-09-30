黃國昌反控記者跟監還加碼公審 三立怒斥：惡意造謠無法迴避自身醜聞

黃國昌反控遭三立跟監，三立怒嗆他惡意造謠。（記者王藝菘攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日遭爆自2022年起指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，甚至有記者涉入風波。面對爭議，他昨（29）日在直播反擊，反控《三立新聞》跟監自己，並公開記者社群帳號，引發輿論譁然。然而，《三立新聞》今（30）日火速回應，嚴正駁斥此說法，強調：「惡意造謠抹黑，無法迴避自身醜聞」。

三立聲明指出，黃國昌未正面回應外界質疑，反而轉移焦點，將媒體公開採訪行為扭曲成政治跟監，甚至造成相關記者遭受網友網路霸凌。三立強調，將收集黃國昌不實言論，並協助記者提出告訴，捍衛新聞專業與工作尊嚴。

請繼續往下閱讀...

三立進一步喊話，要求黃國昌正面面對外界提出的證據與質疑，勇於接受所有媒體訪問，而不是以指控媒體方式迴避問題。聲明強調，三立記者均秉持新聞專業，採訪報導均有具名，不容遭到惡意抹黑成「低劣的政治跟監」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法