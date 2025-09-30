女神穿挖大洞比基尼曬翹臀！洗菜自爆「初體驗」：喘死

〔記者張釔泠／台北報導〕「洗菜」王宇君首次挑戰唱跳曲，自費15萬元發行新單曲《你的菜》，與製作人共同作詞、作曲終於孵出新作，洗菜害羞地不敢讓合作過的前輩搶先聽，而提到曾一起主持節目的陳漢典和未婚妻Lulu的喜訊，她說：「超級替他們開心！祝福他們一直幸福快樂」。

34歲洗菜熱愛運動、擁有姣好身材，大學時期更是籃球校隊，畢業後曾在職籃「台北台新戰神」擔任啦啦隊，後來轉戰綜藝節目，在實境節目《全明星運動會2》為藍隊成員，即便比賽結束，平時與隊友們依舊保持聯繫，透露領隊錢薇娟前陣子才約紅、藍兩隊的人去打新聞盃，很開心能見到許久未見的夥伴。

這回並非是她首次發行歌曲，之前已經上架的歌曲有3首，但製作好、未發布的歌累積5、6首，「花了非常多錢，幾乎是把所有存款都拿來做音樂了」，願意放手一搏。她坦言做音樂一直是非常想完成的事，「希望透過唱歌，能讓大家看到我除了打籃球以外的另一面」，當然最希望的，還是能到更多舞台唱歌給粉絲聽。

首次嘗試唱跳曲風，洗菜盼望能和過去的抒情歌有所反差，自認一直以來的形象都是比較清新、陽光運動的風格，「希望挑戰更大的突破，想當一個唱跳歌手，所以就決定做舞曲」。對於這次的作品，不僅寫歌的模式不同，她對跳舞並非特別擅長，「花了很多時間練舞，邊唱邊跳真的是有夠難，每次唱完都快喘死。」《你的菜》9月30日網路發行。

