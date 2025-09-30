楊謹華當網紅媽遭挖秘密！女兒崩潰吼「妳說謊」埋伏筆

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、林思廷、詹子萱合作新戲《看看你有多愛我》，劇情描繪現代親子議題與網紅文化背後的情感代價。今釋出超前導預告與主視覺海報，宣布影集將於11月2日全台首播。預告一開場，楊謹華飾演的單親媽媽蜷縮在浴缸裡，彷彿在夢境中呢喃傾訴對「理想家庭」的渴望，但氣氛急轉直下，林思廷飾演的大女兒情緒崩潰、直視鏡頭怒吼：「妳說謊！」為劇情埋下懸疑伏筆，讓觀眾好奇這個家庭究竟隱藏了什麼不可告人的祕密。

楊謹華（中）、林思廷（左）、詹子萱在《看看你有多愛我》揭開網紅家庭背後暗流。（晴天影像提供）

楊謹華在《看看你有多愛我》中兼具網紅光環與單親母職壓力，展現出極為豐富的表演層次。她分享道：「很期待播出，希望觀眾在看劇時不會看到楊謹華，而是能夠完全走進陳怡安這個角色裡，感受到她作為母親、也是女兒的掙扎與矛盾。」這個角色不同於傳統定義中的「慈母」形象，而是身處流量壓力、網路輿論與家庭失衡中掙扎求生的現代女性。楊謹華以精準且具有穿透力的演技，將角色在光鮮亮麗背後的脆弱與破碎層層揭開，有望為觀眾帶來耳目一新的驚喜。

林思廷（中）與詹子萱（右）在《看看你有多愛我》飾演異卵雙胞胎姊妹，挑戰與自身個性截然不同的角色設定。（晴天影像提供）

飾演異卵雙胞胎姊妹的林思廷與詹子萱，也分別挑戰與自身個性截然不同的角色設定，讓她們直呼過癮也充滿壓力。林思廷飾演的姊姊，外表甜美討喜，卻在青春期逐漸對母親的控制產生反抗。林思廷表示：「透過角色希望大家可以看到我在甜美可愛的背後，也有比較叛逆、不可愛的另一面。凱希的爆發，其實跟我某些真實面有一點接近，因此詮釋起來很有共鳴。劇中看似相愛相殺的母女關係背後，其實都源自於愛。」

楊謹華在《看看你有多愛我》化身網紅媽媽，獨力撫養一對雙胞胎女兒長大，角色不同於傳統定義中的「慈母」形象。（晴天影像提供）

詹子萱飾演的妹妹則是一個壓抑而內斂的角色，存在感被長期忽略，也讓她的內心世界極其隱晦。「莉莉是一個很壓抑的女孩，她知道自己沒有媽媽和姊姊那麼好，所以選擇把情緒都藏起來，她的心態是很複雜的。這點跟我本人很不一樣，我是會選擇表達出來、試著解決的。」角色最大的挑戰是讓她學習用更細膩的層次去詮釋一個「沒有被好好看見」的小孩。詹子萱說：「希望大家看了之後，能感受到其中的溫度和情感。」

《看看你有多愛我》11月2日起，每周日晚間8點在八大戲劇台、中華電信MOD、Hami Video獨家首播，每週連播2集，全劇共6集。

