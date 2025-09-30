自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五大天王天后合體！大咖男神秦祥林也追星 急包票返台

〔記者張釔泠／台北報導〕「臺北大巨蛋。民歌大團圓」11/22將重磅登場，中秋前夕掀「團圓奇蹟」，不僅讓海外五大民歌天王天后鄭麗絲、徐曉菁、楊芳儀、林佳蓉、楊耀東集體總動員「回家」歡唱團聚，還釣出超大咖民歌「星迷」秦祥林熱情響應，號召友人共組「海歸應援團」包票返台看秀，屆時台上、台下星光熠熠，讓這場民歌盛典未演先轟動。

徐曉菁（左）、楊芳儀唱紅《秋蟬》。（中華音樂人交流協會提供）徐曉菁（左）、楊芳儀唱紅《秋蟬》。（中華音樂人交流協會提供）

徐曉菁、楊芳儀將再度夢幻合體唱響民歌神曲《秋蟬》，楊芳儀坦言，民歌40之後她婉拒了所有演唱邀約，日子一晃就是十年，「那美好的仗，我已經打過。」但這次為了與徐曉菁再度合唱《秋蟬》，她決定重返舞台，「懷念大學時坐在教室外階梯，彈著吉他唱歌的日子，年少不識愁滋味，開心。」她感性表示：「我們何其幸運，在50年後，還可以跟彼此的青春相遇。親愛的朋友，讓我們一起相約11/22大巨蛋見。」

徐曉菁則回憶，上次回台參加民歌45演唱會已是五年前，「每次同意參加演唱會，都是慎重的決定，更是一次興奮的期待。」她坦言旅居美國已逾四十年，異鄉早已幻化成故鄉，但每年中秋仍會想起台灣的月亮與歌聲。

鄭麗絲十年前登民歌演唱會。（中華音樂人交流協會提供）鄭麗絲十年前登民歌演唱會。（中華音樂人交流協會提供）

唱紅《何年何月再相逢》的鄭麗絲暌違十年未曾回台參與民歌演出，她興奮表示：「想到可以一次見到那麼多位舊友，真的太開心了！也好想念台灣小吃啊！」她目前與家人定居西雅圖，生活步調悠閒，平日醉心於園藝，從播種、發苗到開花結果，享受自然的驚喜與知識。為了這場演唱會，她積極鍛鍊體能、減重、拉嗓練唱，甚至連治裝都親力親為，笑說：「這場演出讓我原本平淡的退休日子瞬間增添了活力！」

林佳蓉與「大學城」歌手在之前的演唱會獻唱。（中華音樂人交流協會提供）林佳蓉與「大學城」歌手在之前的演唱會獻唱。（中華音樂人交流協會提供）

而「大學城」代表林佳蓉現在是加州註冊會計師，旅居北加州已逾40年的她近年迷上縫紉、為親友縫製禮物打發閒暇時間，此次為了返台獻唱，每天快走45分鐘、練唱、彈吉他全力備戰，更預告將與歌迷分享《愛的真諦》與《守住這一片陽光》兩首經典作品，藉著重新演繹及與當年「大學城」夥伴大團圓的橋段將成為演唱會亮點之一。

楊耀東出席父親壽宴。（中華音樂人交流協會提供）楊耀東出席父親壽宴。（中華音樂人交流協會提供）

至於民歌演唱會的「常客」楊耀東除了預告獻唱經典曲《天下的媽媽都是一樣》，並將親自準備小提琴才藝演出，準備在演唱《季節雨》時加入演奏橋段，當作獻禮送給歌迷；提及回台表演心情，楊耀東笑說：「近鄉情怯啊！當兵時在陸光藝工隊當班長，知道團隊演出有多繁瑣，所以這次很多事我都自己處理，不麻煩主辦單位。」

民歌首登台北大巨蛋，台下更湧現來自美國各地的「海歸應援團」買票力挺。其中最令人驚喜的，莫過於70年代華語影壇天王巨星秦祥林，據悉，秦祥林在得知演唱會消息後，立刻託人購買七張最高價位票，準備與多年摯友一同回台欣賞，秦祥林透過友人表示：「民歌是我們那個年代最真摯的情感記憶，每一首歌都像是一段青春的日記。這次能回來參加，不只是聽歌，更是與過去的自己團圓。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中