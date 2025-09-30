五大天王天后合體！大咖男神秦祥林也追星 急包票返台

〔記者張釔泠／台北報導〕「臺北大巨蛋。民歌大團圓」11/22將重磅登場，中秋前夕掀「團圓奇蹟」，不僅讓海外五大民歌天王天后鄭麗絲、徐曉菁、楊芳儀、林佳蓉、楊耀東集體總動員「回家」歡唱團聚，還釣出超大咖民歌「星迷」秦祥林熱情響應，號召友人共組「海歸應援團」包票返台看秀，屆時台上、台下星光熠熠，讓這場民歌盛典未演先轟動。

徐曉菁（左）、楊芳儀唱紅《秋蟬》。（中華音樂人交流協會提供）

徐曉菁、楊芳儀將再度夢幻合體唱響民歌神曲《秋蟬》，楊芳儀坦言，民歌40之後她婉拒了所有演唱邀約，日子一晃就是十年，「那美好的仗，我已經打過。」但這次為了與徐曉菁再度合唱《秋蟬》，她決定重返舞台，「懷念大學時坐在教室外階梯，彈著吉他唱歌的日子，年少不識愁滋味，開心。」她感性表示：「我們何其幸運，在50年後，還可以跟彼此的青春相遇。親愛的朋友，讓我們一起相約11/22大巨蛋見。」

徐曉菁則回憶，上次回台參加民歌45演唱會已是五年前，「每次同意參加演唱會，都是慎重的決定，更是一次興奮的期待。」她坦言旅居美國已逾四十年，異鄉早已幻化成故鄉，但每年中秋仍會想起台灣的月亮與歌聲。

鄭麗絲十年前登民歌演唱會。（中華音樂人交流協會提供）

唱紅《何年何月再相逢》的鄭麗絲暌違十年未曾回台參與民歌演出，她興奮表示：「想到可以一次見到那麼多位舊友，真的太開心了！也好想念台灣小吃啊！」她目前與家人定居西雅圖，生活步調悠閒，平日醉心於園藝，從播種、發苗到開花結果，享受自然的驚喜與知識。為了這場演唱會，她積極鍛鍊體能、減重、拉嗓練唱，甚至連治裝都親力親為，笑說：「這場演出讓我原本平淡的退休日子瞬間增添了活力！」

林佳蓉與「大學城」歌手在之前的演唱會獻唱。（中華音樂人交流協會提供）

而「大學城」代表林佳蓉現在是加州註冊會計師，旅居北加州已逾40年的她近年迷上縫紉、為親友縫製禮物打發閒暇時間，此次為了返台獻唱，每天快走45分鐘、練唱、彈吉他全力備戰，更預告將與歌迷分享《愛的真諦》與《守住這一片陽光》兩首經典作品，藉著重新演繹及與當年「大學城」夥伴大團圓的橋段將成為演唱會亮點之一。

楊耀東出席父親壽宴。（中華音樂人交流協會提供）

至於民歌演唱會的「常客」楊耀東除了預告獻唱經典曲《天下的媽媽都是一樣》，並將親自準備小提琴才藝演出，準備在演唱《季節雨》時加入演奏橋段，當作獻禮送給歌迷；提及回台表演心情，楊耀東笑說：「近鄉情怯啊！當兵時在陸光藝工隊當班長，知道團隊演出有多繁瑣，所以這次很多事我都自己處理，不麻煩主辦單位。」

民歌首登台北大巨蛋，台下更湧現來自美國各地的「海歸應援團」買票力挺。其中最令人驚喜的，莫過於70年代華語影壇天王巨星秦祥林，據悉，秦祥林在得知演唱會消息後，立刻託人購買七張最高價位票，準備與多年摯友一同回台欣賞，秦祥林透過友人表示：「民歌是我們那個年代最真摯的情感記憶，每一首歌都像是一段青春的日記。這次能回來參加，不只是聽歌，更是與過去的自己團圓。」

