新婚快樂！《排球少年》聲優石川界人、內田真禮宣布結婚
曾為許多人氣動畫配音、同為日本著名聲優的石川界人與內田真禮，在今（30）日中午一同宣布2人結婚喜訊 。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕曾為許多人氣動畫配音、同為日本著名聲優的石川界人與內田真禮，在今（30）日中午一同宣布2人結婚喜訊，獲得大批粉絲祝福。有趣的是，在去年宣布與人氣聲優日高里菜結婚，內田真禮的親弟弟、同樣聲優的內田雄馬，也與妻子一起發文祝賀，各界也對「最強聲優家族」誕生發起熱烈討論。
綜合日媒報導，根據石川界人與內田真禮發布的最新聲明，2人首先感謝一直以來支持自己的粉絲與相關人士，接著提到2人作為同樣活躍在演藝界的聲優，對彼此的工作懷有理解與尊敬，讓他們成為非常重要的存在，在經過長時間的相處後，強烈產生想要攜手共度一生的想法，因此決定結為連理，一同邁出人生嶄新的一步。
聲明也提到，2人為了迎來嶄新的人生，無論作為一位表演者或個人，都會讓自己成為比以往更具責任感的人而努力，也希望能夠透過婚姻生活，培養出更豐富的經驗與感性，並將其活用在今後的演藝活動中，「雖然我們仍有不成熟的地方，但希望大家能繼續給予支持與指導，也懇請大家今後能依舊給予我們溫暖的守護。」
與石川界人交情極好、內田真禮的弟弟內田雄馬，則在2人公開喜訊後，火速在社群平台X（原推特）發文祝賀，不過由於石川界人比他本人小1歲，因此他在稱呼文中對方姊夫時，仍不忘調皮附註「弟弟」一詞，逗樂眾人。另據日媒報導，內田姊弟與姊姊結婚對象同為現役聲優，為日本聲優界十分罕見且陣容豪華的「聲優家族」。
據悉，現年31歲的石川界人曾為《排球少年！！》影山飛雄、《我的英雄學院》飯田天哉、《一拳超人》傑諾斯等角色配音；35歲的內田真禮則是詮釋《中二病也想談戀愛！》小鳥遊六花、《偶像大師 灰姑娘女孩》神崎蘭子等角色聞名，2人皆是活躍於第一線的實力派聲優。另外，2人曾在2018年播出的動畫《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》，出演男主角「梓川咲太」、女主角同父異母的妹妹「豐濱和香」。
皆様にご報告です。 pic.twitter.com/nWFrY3KaK5— 石川界人 （@ish_kaito） September 30, 2025
皆様にご報告です。 pic.twitter.com/HIVJRd2HHD— 内田真礼 （@maaya_taso） September 30, 2025
おめでとう姉さん— 内田雄馬公式アカウント （@yuma_u_official） September 30, 2025
よろしく義兄さん????（弟）
2人ともおお！おめでとううっ☺️????— 日高里菜 （@hidaka_rina0615） September 30, 2025
【????】声優の内田真礼＆石川界人が結婚！弟・内田雄馬が祝福「おめでとう姉さん よろしく義兄さん」https://t.co/Omahyxrhia— ライブドアニュース （@livedoornews） September 30, 2025
実姉・真礼の結婚発表を受けて、弟・雄馬はSNSを更新し、「おめでとう姉さん よろしく義兄さん（弟）」と2人を祝福。なお、雄馬は2024年に声優・日高里菜と結婚している。 pic.twitter.com/on7KWDR4Sc
声優・内田真礼＆石川界人が結婚発表????https://t.co/kJcKksrHHT— ORICON NEWS（オリコンニュース） （@oricon） September 30, 2025
「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です」と直筆の連名で報告した。#内田真礼 #石川界人 pic.twitter.com/gT2gfBIPDF
内田真礼＆石川界人が結婚????— ORICON NEWS【アニメ】 （@oricon_anime_） September 30, 2025
ン姉さん！が「ン奥さん！」にhttps://t.co/mKTComen9U
内田雄馬と日高里菜は昨年1月に結婚
姉・真礼が日高の実の"義姉さん"に
↓
当時、石川界人はファンのイジり受けふて寝https://t.co/LTN4BXLvrH pic.twitter.com/zTNCotCoW4
