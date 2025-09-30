新婚快樂！《排球少年》聲優石川界人、內田真禮宣布結婚

曾為許多人氣動畫配音、同為日本著名聲優的石川界人與內田真禮，在今（30）日中午一同宣布2人結婚喜訊 。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕曾為許多人氣動畫配音、同為日本著名聲優的石川界人與內田真禮，在今（30）日中午一同宣布2人結婚喜訊，獲得大批粉絲祝福。有趣的是，在去年宣布與人氣聲優日高里菜結婚，內田真禮的親弟弟、同樣聲優的內田雄馬，也與妻子一起發文祝賀，各界也對「最強聲優家族」誕生發起熱烈討論。

綜合日媒報導，根據石川界人與內田真禮發布的最新聲明，2人首先感謝一直以來支持自己的粉絲與相關人士，接著提到2人作為同樣活躍在演藝界的聲優，對彼此的工作懷有理解與尊敬，讓他們成為非常重要的存在，在經過長時間的相處後，強烈產生想要攜手共度一生的想法，因此決定結為連理，一同邁出人生嶄新的一步。

聲明也提到，2人為了迎來嶄新的人生，無論作為一位表演者或個人，都會讓自己成為比以往更具責任感的人而努力，也希望能夠透過婚姻生活，培養出更豐富的經驗與感性，並將其活用在今後的演藝活動中，「雖然我們仍有不成熟的地方，但希望大家能繼續給予支持與指導，也懇請大家今後能依舊給予我們溫暖的守護。」

與石川界人交情極好、內田真禮的弟弟內田雄馬，則在2人公開喜訊後，火速在社群平台X（原推特）發文祝賀，不過由於石川界人比他本人小1歲，因此他在稱呼文中對方姊夫時，仍不忘調皮附註「弟弟」一詞，逗樂眾人。另據日媒報導，內田姊弟與姊姊結婚對象同為現役聲優，為日本聲優界十分罕見且陣容豪華的「聲優家族」。

據悉，現年31歲的石川界人曾為《排球少年！！》影山飛雄、《我的英雄學院》飯田天哉、《一拳超人》傑諾斯等角色配音；35歲的內田真禮則是詮釋《中二病也想談戀愛！》小鳥遊六花、《偶像大師 灰姑娘女孩》神崎蘭子等角色聞名，2人皆是活躍於第一線的實力派聲優。另外，2人曾在2018年播出的動畫《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》，出演男主角「梓川咲太」、女主角同父異母的妹妹「豐濱和香」。

