娛樂 最新消息

阿Ken結識安心亞15年屢傳緋聞 親吐「不可能交往」原因

《同學來了》最後一搏，阿Ken入圍綜藝節目主持人獎。（記者潘少棠攝）《同學來了》最後一搏，阿Ken入圍綜藝節目主持人獎。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／專訪〕阿Ken今年以《X！又是星期一》入圍戲劇節目導演獎，也以《同學來了》入圍綜藝節目主持人獎的他，暌違13年再度角逐金鐘，面對外界敲碗「是否與安心亞擦出火花」，他立刻打趣否認：「就是因為我們不可能，所以才交給陳漢典跟Lulu啦！」

阿Ken和安心亞當年在《全民大悶鍋》合作，兩人認識超過15年，後來還一起搭檔主持節目，緋聞也早已是「舊聞」。他強調彼此就是老朋友，關係單純又穩定，「我們都很在乎事業，她需要的是能接受她工作很忙的人，我相信會有比我更適合她的人。」他也大讚安心亞主持進步飛快，從一開始的經驗不足，到現在愈來愈放得開，「她有很強的好奇心，這是主持人最重要的特質。」

阿Ken笑稱與安心亞「老朋友無可能」，幽默回應緋聞。（記者潘少棠攝）阿Ken笑稱與安心亞「老朋友無可能」，幽默回應緋聞。（記者潘少棠攝）

對於《同學來了》播出近5年，今年卻無預警宣布停播，阿Ken坦言很感慨，但也驚喜節目能在最後一次入圍金鐘，算是畫下完美句點。而老搭檔納豆因健康因素請假，無緣同台入圍，他不忘送上祝福：「他已經從鬼門關走一遭，能再上節目就是奇蹟，來日方長。」

阿Ken認為這次雙入圍已是最大肯定。（記者潘少棠攝）阿Ken認為這次雙入圍已是最大肯定。（記者潘少棠攝）

至於是否對金鐘獎抱有信心？阿Ken笑說，雖然同場競爭者如小S、Lulu都實力堅強，但他樂觀直呼：「基本上這次可以給我啦，哈哈！」無論結果如何，他認為這次雙入圍已是最大肯定。

