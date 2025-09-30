自由電子報
娛樂 最新消息

韓國美妝師PONY現身信義區 女神當一日店長：開心跟台粉互動

韓國彩妝女神PONY現身信義區。（寬寬整合提供）韓國彩妝女神PONY現身信義區。（寬寬整合提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國彩妝女神PONY昨天（29日）現身台北信義區，擔任一日店長，IG粉絲人數高達8百多萬粉絲人數的她，自消息公布以來就引起粉絲熱烈留言「好想被女神大師化妝」。PONY昨也表示：「很榮幸受邀擔任一日店長，我很喜歡這裡的理念，能一次購齊各種風格的美妝產品，是我來台北一定會逛的地方。」

韓國彩妝女神PONY現身信義區。（寬寬整合提供）韓國彩妝女神PONY現身信義區。（寬寬整合提供）

活動於昨天下午1點正式揭幕，PONY興奮地表示：「我之前有來過台灣，但都因為行程很滿沒有機會好好享受，這次來台灣最想嘗試便利商店的咖喱飯，但跑了好多間都剛好賣完，等等一定要再去找。」一日店長的重頭戲，是她將在現場直接為一名幸運粉絲進行完整彩妝示範，從妝前保養、底妝、修容、腮紅到唇妝，逐一親授技巧。

韓國彩妝女神PONY現身信義區。（寬寬整合提供）韓國彩妝女神PONY現身信義區。（寬寬整合提供）

在Q&A環節中，粉絲踴躍提問，從「夏天不脫妝的小技巧」到「單眼皮眼妝怎麼畫」都有。PONY不僅耐心解答，提供具體建議，她提醒初學者最容易犯的錯誤是底妝太厚，建議分區少量多次疊加，才能維持自然妝感，而單眼皮粉絲則可透過加深眼影與假睫毛製造立體感。她也透露，拍照或上鏡時會特別注重底妝細節與輪廓深邃感，讓妝容更上鏡。

韓國彩妝女神PONY現身信義區。（寬寬整合提供）韓國彩妝女神PONY現身信義區。（寬寬整合提供）

活動尾聲，PONY 分享此行感受：「能與台灣粉絲近距離互動真的很開心，也希望大家能透過彩妝展現專屬自己的美。」隨後她還與幸運粉絲自拍合影，寵粉十足。

