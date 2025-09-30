自由電子報
娛樂 日韓

李彩玟親曝《暴君》第二季構想 認了公開戀愛更有動力

李彩玟主演《暴君的廚師》成為當紅男星。（翻攝自IG）李彩玟主演《暴君的廚師》成為當紅男星。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕出道僅5年的韓星李彩玟，因主演《暴君的廚師》展現獨特「吃播演技」，加上扎實的台詞功底、高帥外貌，獲得廣大人氣，他今（30）接受韓媒訪問，大方談及女友，以及對暴君的詮釋，並親曝「《暴君》第二季」的可能性，以下採問答形式呈現：

李彩玟本人高大帥氣。（翻攝自IG）李彩玟本人高大帥氣。（翻攝自IG）

➤ 有觀眾表示希望有第二季，你怎麼看？

【李彩玟】：這代表大家真的很喜歡這部作品。如果真的有第二季，我曾想過也許是「李憲來到現代的適應記」吧，但我認為暴君這個角色還是停留在古裝劇裡完結比較合適（笑）。

➤ 公開戀愛的女友柳茶憐有給過什麼反應嗎？

【李彩玟】：我們彼此對作品不太會聊得太深入。我自己對這方面也不太談，其實也沒什麼可以特別說的，這部分是比較謹慎的。

➤ 公開戀愛會不會成為你在演繹浪漫戲時的負擔？

【李彩玟】：與其說是負擔，不如說它反而給我更大動力讓我投入角色；我時常提醒自己，觀眾應該看到的是角色，而不是李彩玟本人。

➤ 你個人有感受到這部劇帶來的人氣嗎？

【李彩玟】：確實有，周遭更多朋友聯絡我了，家人們也說看得很開心，甚至會打視訊電話聊，在街上被認出來的時候也覺得很神奇。

➤ 據說你收到超過30部劇本，能透露有哪些嗎？

【李彩玟】：無論是電視劇還是電影，題材相當多樣。不過我還沒來得及全部看完，暫時不確定會選哪一部。

➤ 未來最想挑戰什麼類型的作品？

【李彩玟】：我不太想被類型限制，但身為男演員，想嘗試黑幫／犯罪類的「黑色電影」，也很想挑戰能痛快流淚的深情愛情劇。

➤ 人氣攀升後，會不會擔心失去初心？

【李彩玟】：我不想迷失自我，人生中會遇到各種人與事，難免有變化，但我希望保持兒時最真實的自己，特別是這種時刻更需要提醒自己保持本心。

