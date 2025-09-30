自由電子報
娛樂 音樂

銷售天王爆聲帶萎縮！說話過量出現「驚人」狀態 醫生都傻眼

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王荒山亮、銷售天王劉家榮、恆溫歌王李明洋10月18日在台中舉行《三冠王說唱SHOW》，演唱會倒數計時，迎來票房完售喜訊，荒山亮表示開心，但面對粉絲心中仍緊張，演唱會曲目終於確定，選曲有霹靂組曲與專輯創作兩大主題，其中還有兩首曲目，更是從未在舞台上演唱過，獨厚台中粉絲。

劉家榮（右起）、荒山亮、李明洋為10月18日台中登場的《三冠王說唱SHOW》彩排。（瑞揚創意提供）劉家榮（右起）、荒山亮、李明洋為10月18日台中登場的《三冠王說唱SHOW》彩排。（瑞揚創意提供）

開唱在即，三人齊聚彩排練唱，荒山亮說目前維持慢跑與重訓，擔心自己不擅言詞而冷場，因此會更專注在曲目的編排，也在意三人的演出能否連貫，此外，他一直被失眠所苦，盡量保持平靜的心情，以平常心來備戰。

劉家榮（左起）、荒山亮、李明洋開心票房完售。（瑞揚創意提供）劉家榮（左起）、荒山亮、李明洋開心票房完售。（瑞揚創意提供）

而銷售天王劉家榮則表示心情超雀躍，「真的要開唱了，心情期待又緊張，今天彩排超輕鬆的啦，之前煩惱的票房問題，迎刃而解，日前彰化好友霸氣將剩下的百張票全包下，提早完售，讓我超感動的！」他一年締造6億元銷售業績，坦言這些日子，一直都在為票房奔波，如今終於感受到開唱的緊張，但心情卻是輕盈的，整個人感覺像飛起來。

荒山亮（左起）、劉家榮、李明洋積極備戰。（瑞揚創意提供）荒山亮（左起）、劉家榮、李明洋積極備戰。（瑞揚創意提供）

提到嗓音，他驚爆因為長時間說話，導致聲帶萎縮，兩個聲帶的中間有一條裂縫，但持續主持節目，聲帶兩側又各長出了肌肉，猶如擁有副聲帶，這讓醫生很驚訝，原本應該已經失聲，卻還能發生聲音，更何況歌唱，他也很珍惜現在的菸酒嗓音。

恆溫歌王李明洋則透露自己的曲目超級爆量，提醒自己不能感冒，一週跑步4天加強肺活量，為了專心準備演出，每天一定睡眠充足，近日更與老婆分房睡，打趣這樣才能更專心備戰「處女秀」。此外也搶先曝光演唱會將有七首歌串成的組曲，過往金曲一網打盡，16分鐘一口氣唱完，這也是自我挑戰。《三冠王說唱SHOW》10月18日在台中中興大學惠蓀堂登場。

