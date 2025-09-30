許效舜曝進演藝圈靠神明指引！搭檔鄭仲茵主持突崩潰：麥擱秀逗

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜與鄭仲茵主持東森超視全新行腳實境節目《神之路》，兩人組成親和力十足的「善男信女進香團」，帶領觀眾走訪台灣各地宮廟，品味廟口美食、挖掘神蹟傳說。

對於接下節目的契機，許效舜透露，某次在《效年出發吧》錄影時，與知名品牌老闆聊到神蹟故事，激發了他想將這些真實靈驗的故事彙集成節目，分享給更多人的想法。「如同有些節目走美食路線，我們則是走神蹟奇蹟的路線！」沒想到這個想法竟在短時間內獲得高層認可，《神之路》也因此應運而生。

許效舜攜戲劇女神鄭仲茵共同合作。（東森超視提供）

許效舜更感性地說：「我想這個契機，應該是老天爺也希望讓這條路變成光明大道。」而鄭仲茵則分享，起初收到製作單位邀約時，感到既開心又興奮，但當與許效舜討論節目內容時，卻開始自我懷疑是否能勝任。幸好許效舜給予她許多鼓勵：「做自己、自在就好，不用刻意用力主持，因為妳真的沒有那麼聰明啦！」讓她放下心中的大石，開心地跟著許效舜一同踏上神之路。

談及兩人與神明結下的緣分，許效舜透露自己是「上天的郵差」，有時需要協助神明處理人間事務。他更分享，當年自己能進入演藝圈，全是靠著神明指引開路：「我向神明請示能否進演藝圈，祂指示我要再去念書才可以。後來我抽到籤王，再次詢問神明籤詩的涵義，祂告訴我要在公家單位待很多年才行。結果隔天就看到報紙刊登基隆地方法院招考法警的消息，而我也真的順利考上，之後我就去華視念編劇班，開啟進入演藝圈的契機。只能說，我人生中有許多機會，是神明給我的訊息，但也要靠自己的努力才能開花結果！」

談及首次合作主持的感想，許效舜先是爆料：「跟仲茵認識快三十年了，別看她在戲劇裡總是演一些兇巴巴的角色，私底下她就是一張白紙，常常會做出一些讓人意想不到的事情，讓大家跌破眼鏡。」接著更忍不住吐槽：「我們第一次錄影就非常的曲折離奇，明明已經跟她說過這段會用跳接的方式錄製，結果她還是給我連錯兩次。」

許效舜攜義妹鄭仲茵組「善男信女」進香團。（東森超視提供）

隨後更對著空氣大喊：「仲茵啊，妳麥擱秀逗啊！這不是在演戲，不用顧慮不連戲的問題啦。」鄭仲茵也坦言：「在錄影的時候，我真的可以感受到舜哥比我還要崩潰，他一定快被我搞瘋了。因為舜哥實在太聰明、太有智慧了，跟他在一起，我都會覺得自己好愚蠢。雖然我知道在哥的眼裡，我本來就不是個太聰明的人，但他還是會不斷給我鼓勵，我也會努力跟上他的腳步！」

聊到為何兩人設定為「善男信女」的進香團，許效舜表示：「善男信女這個用語就是台灣對經常到廟裡參拜的信眾們的一個稱謂，想到說剛好我們主持人有兩位，我們就各自稱作善男與信女，再加上比較特別的是我的名字裡有『舜』、鄭仲茵有『茵』，組合起來就是隨順因緣的意思，跟大家說來到廟宇看見我們，都歡迎一起成為善男信女，跟我們交流互動，一起走神之路。」

