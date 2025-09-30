超美！滿島光 藤井風日籍攝影師操刀 洪佩瑜公開年底喜訊細節

拍攝當天一度狂風暴雨，洪佩瑜仍敬業地上場。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕洪佩瑜日前預告將迎來第二張專輯《開》與首場大型售票演唱會，僅釋出開唱日期，大批樂迷已陷入搶票焦慮。演唱會名稱、開賣完整訊息終於在今（30）日揭曉：洪佩瑜宣布12月6日（六）晚上七點半在台北流行音樂中心舉辦《開》演唱會，門票10月18日開賣。

對於首度挑戰台北流行音樂中心的售票演出，洪佩瑜坦言一開始心中也有忐忑和猶豫，但由於身邊團隊的鼓勵和支持，加上新專輯《開》的核心概念，有一部份想要實驗的，就是勇敢敞開自己，去迎接更多未知可能，終於鼓起勇氣，挑戰在更大的空間中與更多人相遇。

請繼續往下閱讀...

儘管氣溫下探15度，洪佩瑜也穿著單薄造型完成拍攝。（何樂音樂提供）

演唱會主視覺首度曝光，洪佩瑜為此特別飛往東京長野拍攝，由攝影師 Yuji Watanabe 操刀，他過往曾與藤井風、滿島光、Kaneko Ayano等藝人合作，也經常與品牌合作時尚攝影。在拍攝新歌《不佔地方》MV 前，洪佩瑜收到攝影師的主動私訊，提及是否有機會一起合作拍攝？一度讓洪佩瑜和團隊懷疑是不是網路詐騙。

經過實際接觸後，才知道這次合作契機原來是來自一個「讚」的循環。因為洪佩瑜追蹤攝影師 Yuji Watanabe 專頁很久、又常常去按讚，才讓他好奇這位頭上有藍勾勾的女生到底是誰？攝影師在網路上搜尋，聽到洪佩瑜跟聲子蟲合作的 LIVE SESSION 影片後，覺得這個女生很酷，所以主動遞出了拍攝的邀請。

洪佩瑜邀請樂迷入場北流。（何樂音樂提供）

主視覺拍攝選在長野霧峰山進行，攝影師 Yuji 扛來了大型蛇腹古董相機，選用拍立得成像與現場微型暗房調像的方式進行拍攝。霧峰山以雲霧繚繞的山景聞名，團隊必須在半夜 2 點就從東京出發上山，才能趕上清晨抵達海拔 1600 公尺的山區，捕捉雲霧最多最美的時候。好不容易抵達山頂，開拍後天氣突然驟變，溫度急速下探到 15 度，洪佩瑜依舊敬業地上場，僅穿著很薄的造型服裝，在嚴峻氣候中完成拍攝。

在 Yuji Watanabe 掌鏡下，時間彷彿在底片中被凝結，自成一個世界，看起來十分寧靜，完全感受不到當下拍攝現場的狂風暴雨，主視覺中的洪佩瑜看起來與天地合為一體。

洪佩瑜首場大型售票演唱會12月6日登場。（何樂提音樂供）

呼應演唱會主題《開》，好奇洪佩瑜會怎麼詮釋這場演出？洪佩瑜形容：「整個過程像是打開 wifi 一樣，不帶著預設去體驗。期許觀眾能在進到這個場域、看見眼前發生的一切時，也找到對自己有意義的、獨一無二的路徑。我正在做一樣的事情，和許多人一起共享這段時間、空間，嘗試創造出很棒的回憶。」售票詳情可洽 KKLIVE、洪佩瑜、何樂音樂官方粉絲頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法