自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超美！滿島光 藤井風日籍攝影師操刀 洪佩瑜公開年底喜訊細節

拍攝當天一度狂風暴雨，洪佩瑜仍敬業地上場。（何樂音樂提供）拍攝當天一度狂風暴雨，洪佩瑜仍敬業地上場。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕洪佩瑜日前預告將迎來第二張專輯《開》與首場大型售票演唱會，僅釋出開唱日期，大批樂迷已陷入搶票焦慮。演唱會名稱、開賣完整訊息終於在今（30）日揭曉：洪佩瑜宣布12月6日（六）晚上七點半在台北流行音樂中心舉辦《開》演唱會，門票10月18日開賣。

對於首度挑戰台北流行音樂中心的售票演出，洪佩瑜坦言一開始心中也有忐忑和猶豫，但由於身邊團隊的鼓勵和支持，加上新專輯《開》的核心概念，有一部份想要實驗的，就是勇敢敞開自己，去迎接更多未知可能，終於鼓起勇氣，挑戰在更大的空間中與更多人相遇。

儘管氣溫下探15度，洪佩瑜也穿著單薄造型完成拍攝。（何樂音樂提供）儘管氣溫下探15度，洪佩瑜也穿著單薄造型完成拍攝。（何樂音樂提供）

演唱會主視覺首度曝光，洪佩瑜為此特別飛往東京長野拍攝，由攝影師 Yuji Watanabe 操刀，他過往曾與藤井風、滿島光、Kaneko Ayano等藝人合作，也經常與品牌合作時尚攝影。在拍攝新歌《不佔地方》MV 前，洪佩瑜收到攝影師的主動私訊，提及是否有機會一起合作拍攝？一度讓洪佩瑜和團隊懷疑是不是網路詐騙。

經過實際接觸後，才知道這次合作契機原來是來自一個「讚」的循環。因為洪佩瑜追蹤攝影師 Yuji Watanabe 專頁很久、又常常去按讚，才讓他好奇這位頭上有藍勾勾的女生到底是誰？攝影師在網路上搜尋，聽到洪佩瑜跟聲子蟲合作的 LIVE SESSION 影片後，覺得這個女生很酷，所以主動遞出了拍攝的邀請。

洪佩瑜邀請樂迷入場北流。（何樂音樂提供）洪佩瑜邀請樂迷入場北流。（何樂音樂提供）

主視覺拍攝選在長野霧峰山進行，攝影師 Yuji 扛來了大型蛇腹古董相機，選用拍立得成像與現場微型暗房調像的方式進行拍攝。霧峰山以雲霧繚繞的山景聞名，團隊必須在半夜 2 點就從東京出發上山，才能趕上清晨抵達海拔 1600 公尺的山區，捕捉雲霧最多最美的時候。好不容易抵達山頂，開拍後天氣突然驟變，溫度急速下探到 15 度，洪佩瑜依舊敬業地上場，僅穿著很薄的造型服裝，在嚴峻氣候中完成拍攝。

在 Yuji Watanabe 掌鏡下，時間彷彿在底片中被凝結，自成一個世界，看起來十分寧靜，完全感受不到當下拍攝現場的狂風暴雨，主視覺中的洪佩瑜看起來與天地合為一體。

洪佩瑜首場大型售票演唱會12月6日登場。（何樂提音樂供）洪佩瑜首場大型售票演唱會12月6日登場。（何樂提音樂供）

呼應演唱會主題《開》，好奇洪佩瑜會怎麼詮釋這場演出？洪佩瑜形容：「整個過程像是打開 wifi 一樣，不帶著預設去體驗。期許觀眾能在進到這個場域、看見眼前發生的一切時，也找到對自己有意義的、獨一無二的路徑。我正在做一樣的事情，和許多人一起共享這段時間、空間，嘗試創造出很棒的回憶。」售票詳情可洽 KKLIVE、洪佩瑜、何樂音樂官方粉絲頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中