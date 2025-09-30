自由電子報
娛樂 最新消息

《想見你》金獎團隊回歸！曾敬驊成「暴雨殺人魔」 受害者竟是高中同學

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由《想見你》金獎團隊及一諾影視製作，聯合黃金卡司群曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等，今宣布影集一部曲將於2025年11月13日，二部曲將於12月11日上線Netflix。

曾敬驊（右）、李沐在《如果我不曾見過太陽》首搭校園純愛CP。（Netflix提供）曾敬驊（右）、李沐在《如果我不曾見過太陽》首搭校園純愛CP。（Netflix提供）

首支前導預告今釋出，只見江曉彤（李沐 飾）在天台上跳著芭蕾，像隻蝴蝶般的翩翩起舞，而李壬曜（曾敬驊 飾）在一旁望著如同太陽般閃閃發光的曉彤。接著隨著畫面中消逝的蝴蝶，畫風一轉映入眼簾的是穿著黑色連帽雨衣的李壬曜，伴隨著背景中的新聞旁白得知，這位冷血的殺人犯是多起連環殺人案的兇手，受害者竟然還都是他同窗的高中同學。

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾冷血暴雨殺人魔，眼神冷峻而神秘。（Netflix提供）曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾冷血暴雨殺人魔，眼神冷峻而神秘。（Netflix提供）

曾敬驊劇中飾演總在雨天作案，而被媒體稱為「暴雨殺人魔」的李壬曜，承認了自己就是犯下近期多起殺人案的真凶，然而他對犯案過程坦承不諱，卻對行兇動機保持沉默，與預告前初見的青澀高中模樣形成強烈對比。

本次在劇中飾演暴雨殺人魔的曾敬驊表示：「這是一部從校園青春愛情延伸到暗黑懸疑的劇集，感受到最深的情感分離、黑化到治癒與原諒，這些種種角色會帶著觀眾體驗情感的高低起伏，是光明與黑暗的結合體。」

李沐則分享：「《如果我不曾見過太陽》在我心中是冬季連日陰雨後，溫暖和煦的陽光，感覺整個人都被照亮。也是我期待了很久很久的作品，心情很緊張，希望觀眾跟我們一起進入這個故事。」

江齊（右）在《如果我不曾見過太陽》飾菜鳥導演助理，為暴雨殺人魔曾敬驊拍攝紀錄片。（Netflix提供）江齊（右）在《如果我不曾見過太陽》飾菜鳥導演助理，為暴雨殺人魔曾敬驊拍攝紀錄片。（Netflix提供）

對於影集即將上線與觀眾見面，程予希表示：「真的非常期待！很想快點看到這部片上線後大家的心得是什麼，因為我個人非常喜歡這個劇本，在看劇本的時候就一直很想快點看下一集，很想知道事情的真相是什麼，當文本變成影像，我想只會更吸引人。」江齊則興奮地說：「非常期待看完整部影集！因為角色的設定，拍攝時沒有拿到全部集數的腳本，所以跟觀眾一樣好奇，心中有太多謎團還未解開，到底發生了什麼事呀！在看完預告後，更是迫不及待！」

對於影集即將與觀眾見面，製作人麻怡婷表示：「《如果我不曾見過太陽》的精彩看點之一是它的故事本身，情節曲折、絕無冷場，看著這些角色的遭遇和轉變，讓人不自覺帶入情感，為他們的笑而笑，為他們的痛而痛。此外當然還有這次的演員們，在這部戲展現了有別以往的演出，相信觀眾也會和我們一樣愛上這些角色，讓故事留在大家的內心深處。」

