娛樂 最新消息

竹北吊車大王霸氣買單罰單 凌晨啟程親赴花蓮賑災

〔記者邱琬智／台北報導〕超扯、超扯、超扯，「竹北吊車大王」胡漢龑體力驚人，昨天才剛結束3天的「啟德重機械吊車展」，今天凌晨3三點即驅車前往花蓮光復災區賑災；由於展期湧入近5萬人潮，停車位不足，不少人違停吃罰單，他還霸氣喊話，買單所有的罰單。

胡漢龑才剛結束重機械吊車展，今天一早即驅車前往花蓮光復災區賑災。（翻攝自臉書）胡漢龑才剛結束重機械吊車展，今天一早即驅車前往花蓮光復災區賑災。（翻攝自臉書）

為協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創的災區，胡漢龑日前先調派2輛小三貓協助清汙。結束27日至29日的啟德白宮與重機械吊車展後，今天凌晨3點率領員工自竹北出發，開了5小時車程趕赴花蓮，親自督軍救災。

有名嘴與網友質疑胡漢龑的救災行動只是「擺拍」，他呼籲與其出一張嘴詆毀，不如實際投入資源。（翻攝自臉書）有名嘴與網友質疑胡漢龑的救災行動只是「擺拍」，他呼籲與其出一張嘴詆毀，不如實際投入資源。（翻攝自臉書）

此次胡漢龑不僅出動了兩台具有掃地功能的小山貓協助清理災區厚泥，更霸氣地自掏腰包提供50萬至100萬不等的物資與慰助金。他同時宣布，將資助往生者每人1萬元、傷者3000元，希望幫助當地居民度過難關。

啟德重機械吊車展上可見胡漢龑收藏的超跑，一字排開。（翻攝自臉書）啟德重機械吊車展上可見胡漢龑收藏的超跑，一字排開。（翻攝自臉書）

然而，近日有名嘴與網友質疑他的救災行動只是「擺拍」。對此，胡漢龑昨怒斥「超扯」，強調同仁們當天接到指令，凌晨即驅車前往，協助將陷在厚泥裡的機具救出，斥責這些言論是對前線同仁莫大的汙辱。他更直接回嗆酸民：「有本事就出來一起去救災，我出多少你出多少，我派吊車人力，你又能出什麼？」呼籲與其出一張嘴詆毀，不如實際投入資源。

參觀啟德白宮的人潮滿滿。（翻攝自臉書）參觀啟德白宮的人潮滿滿。（翻攝自臉書）

胡漢龑強調，他無黨無派，只希望能拋磚引玉，讓更多資源投入花蓮重災區。全台灣都知道他救災永遠搶第一，別讓少數酸民的言論，汙衊了前線同仁的辛苦付出。

胡漢龑砸下40億元在新竹寶山打造的豪華總部「白宮」落成，還舉辦啟德重機械吊車展免費開放參觀。（翻攝自臉書）胡漢龑砸下40億元在新竹寶山打造的豪華總部「白宮」落成，還舉辦啟德重機械吊車展免費開放參觀。（翻攝自臉書）

此外，胡漢龑砸下40億元在新竹寶山打造的豪華總部「白宮」，27日至29日開放參觀並舉辦「啟德重機械吊車展」，吸引近5萬人前往參觀，不少人找不到車位乾脆違停而被開罰。胡漢龑也霸氣喊話，若這幾天參加活動的民眾停在他公司外馬路，有收到罰單的話，把罰單寄到他公司，他全數吸收。

