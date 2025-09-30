搞笑有價！博恩喜劇票房2283萬 薩泰爾「拒繳26萬娛樂稅」敗訴

〔記者劉詠韻／台北報導〕以單口喜劇聞名的藝人曾博恩，三年前曾在台北流行音樂中心舉辦售票演出「有趣的演講！《三重標準》」，主辦單位薩泰爾娛樂門票收入高達2283萬餘元，不服台北市稅捐稽徵處認定應課稅，提起行政訴訟，一審敗訴。薩泰爾再提上訴，台北高等行政法院審理後予以駁回，判決薩泰爾須繳納26萬元娛樂稅。全案確定。

「博恩夜夜秀」主持人曾博恩三年前曾在台北流行音樂中心舉辦售票演出，門票收入高達2283萬元。（圖翻攝自臉書）

判決指出，薩泰爾分別於2022年3月11至12日在台北流行音樂中心舉辦3場公開售票的「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」，總票房收入達2283萬餘元，卻未依娛樂稅法規定事前登記並辦理代徵手續。稅捐機關調查後認定，活動屬於娛樂稅法第2條所稱「技藝表演」，依票價區間課徵0.5%、1.25%及2.5%不等的娛樂稅，計算應繳金額為28萬餘元，復查更正後，確定稅額為26萬7009元。

薩泰爾不服，主張演出實質上應屬演講或講座，並非單口喜劇，原審卻未明確說明兩者差異。此外，若以「形式外觀」判斷而非內容實質，亦違背實質課稅原則；同時認為娛樂稅法、台北市娛樂稅徵收自治條例中「技藝表演」定義過於模糊，違反法律明確性及租稅法律主義，不應據以課稅。

北高行審理後認為，依卷內影片、簡報及勘驗筆錄可見，該活動由曾博恩以幽默誇張、互動搞笑的方式詮釋「雙重標準」題材，內容包括剪頭髮、懷孕生子、吃素等日常情境，明顯具備娛樂效果，符合單口喜劇的表演形式，應屬娛樂稅法第2條所列之「技藝表演」。

合議庭進一步指出，娛樂稅徵收的依據在於「消費者是否為娛樂而付費」，不能僅以活動名稱判斷是否課稅；單純命名為「演講」並不足以排除課稅。財政部過去函釋也僅就個案說明，並未賦予所有演講或講座一律免稅的效果。

北高行認為，薩泰爾提出的主張欠缺法律依據，原審駁回訴訟並無不當，因此駁回上訴，確定薩泰爾須繳納26萬7009元娛樂稅。

