韓彩妝女神PONY現身台北 親授新手避雷心法

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國彩妝女神PONY的IG粉絲人數高達800多萬粉絲，她昨（29）現身潮流地標UNIKCY DREAM PLAZA擔任一日店長，現場擠滿大批粉絲到場；PONY除了帶來精彩的彩妝示範，也揭曉品牌愛用清單，大方分享女神級妝容心法。

PONY親臨台北分享女神妝容。（寬寬整合提供）

PONY作為許多人的彩妝啟蒙，也是自信表達、恣意創作的代表，她表示：「很榮幸受邀到 UNIKCY 擔任一日店長，我很喜歡這裡的理念，能一次購齊各種風格的美妝產品，是我來台北一定會逛的地方。」

請繼續往下閱讀...

PONY一登場就掀起轟動，興奮表示：「我之前有來過台灣，但都因為行程很滿沒有機會好好享受，這次來台灣最想嘗試便利商店的咖哩飯，但跑了好多間都剛好賣完，一定要再去找。」

PONY親授新手避雷心法。（寬寬整合提供）

昨重頭戲為PONY在現場直接為幸運粉絲進行完整彩妝示範，從妝前保養、底妝、修容、腮紅到唇妝，逐一親授技巧。

她特別分享，妝前打底是維持妝效的關鍵，推薦「唯有機玫瑰精萃煥顏保濕精華」搭配「潔美淨玻尿酸無限乳霜」，打造潤澤、平滑的膚質基底，定妝則選用「INNISFREE無油無慮礦物控油蜜粉」表示能為妝容增添柔霧效果。

PONY（左）貼心和粉絲自拍留念。（寬寬整合提供）

Q&A環節中，PONY提醒初學者最容易犯的錯誤是底妝太厚，建議分區少量多次疊加，才能維持自然妝感；單眼皮粉絲可透過加深眼影與假睫毛製造立體感，並透露，拍照或上鏡時會特別注重底妝細節與輪廓深邃感，讓妝容更上鏡。

活動尾聲，PONY分享：「能與台灣粉絲近距離互動真的很開心，也希望大家能透過彩妝展現專屬自己的美。」隨後她還與幸運粉絲自拍合照，十分寵粉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法