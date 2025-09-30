自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓彩妝女神PONY現身台北 親授新手避雷心法

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國彩妝女神PONY的IG粉絲人數高達800多萬粉絲，她昨（29）現身潮流地標UNIKCY DREAM PLAZA擔任一日店長，現場擠滿大批粉絲到場；PONY除了帶來精彩的彩妝示範，也揭曉品牌愛用清單，大方分享女神級妝容心法。

PONY親臨台北分享女神妝容。（寬寬整合提供）PONY親臨台北分享女神妝容。（寬寬整合提供）

PONY作為許多人的彩妝啟蒙，也是自信表達、恣意創作的代表，她表示：「很榮幸受邀到 UNIKCY 擔任一日店長，我很喜歡這裡的理念，能一次購齊各種風格的美妝產品，是我來台北一定會逛的地方。」

PONY一登場就掀起轟動，興奮表示：「我之前有來過台灣，但都因為行程很滿沒有機會好好享受，這次來台灣最想嘗試便利商店的咖哩飯，但跑了好多間都剛好賣完，一定要再去找。」

PONY親授新手避雷心法。（寬寬整合提供）PONY親授新手避雷心法。（寬寬整合提供）

昨重頭戲為PONY在現場直接為幸運粉絲進行完整彩妝示範，從妝前保養、底妝、修容、腮紅到唇妝，逐一親授技巧。

她特別分享，妝前打底是維持妝效的關鍵，推薦「唯有機玫瑰精萃煥顏保濕精華」搭配「潔美淨玻尿酸無限乳霜」，打造潤澤、平滑的膚質基底，定妝則選用「INNISFREE無油無慮礦物控油蜜粉」表示能為妝容增添柔霧效果。

PONY（左）貼心和粉絲自拍留念。（寬寬整合提供）PONY（左）貼心和粉絲自拍留念。（寬寬整合提供）

Q&A環節中，PONY提醒初學者最容易犯的錯誤是底妝太厚，建議分區少量多次疊加，才能維持自然妝感；單眼皮粉絲可透過加深眼影與假睫毛製造立體感，並透露，拍照或上鏡時會特別注重底妝細節與輪廓深邃感，讓妝容更上鏡。

活動尾聲，PONY分享：「能與台灣粉絲近距離互動真的很開心，也希望大家能透過彩妝展現專屬自己的美。」隨後她還與幸運粉絲自拍合照，十分寵粉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中