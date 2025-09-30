自由電子報
娛樂 最新消息

孫生花蓮救災被抓包抽菸聊天 「滿身泥漿」喊：沒人在作秀！

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日因壩頂溢流引發重大災情，不少民眾自發前往光復鄉協助救援。網紅孫生昨也現身光復鄉災區，投入「鏟子超人」行列。然而，卻有民眾拍到他在現場抽菸聊天，一旁還堆滿紙箱，引發「作秀」質疑。對此，他也做出回應。

孫生滿身泥漿，親自搬土清泥。（翻攝自IG）孫生滿身泥漿，親自搬土清泥。（翻攝自IG）

孫生近期因捲入性騷爭議，形象大受影響，他強調自己要重新做人，不過此次救災卻再度引來正反兩派討論。對於外界批評，孫生公開救災影片反擊，影片中他親自搬土清泥，渾身泥濘，短褲、雙手與腳上都布滿泥漿與傷痕。他強調：「沒有人在作秀，我們是來真的。」並透露當下身體相當疲憊，「鏟土到雙手變色，腳上也磨破皮」，感嘆現場災情嚴重，「花蓮真的很辛苦，自己挖過才知道。」

孫生到花蓮光復鄉救災。（翻攝自IG）孫生到花蓮光復鄉救災。（翻攝自IG）

孫生現身花蓮災區，加入「鏟子超人」志工行列。（翻攝自IG）孫生現身花蓮災區，加入「鏟子超人」志工行列。（翻攝自IG）

孫生還特別感謝與他一同發起召集活動的夥伴橘子，以及提供遊覽車的「饅頭媽」，讓更多志工能投入花蓮。他表示：「謝謝花蓮，你們給了我好多溫暖。」並自豪喊話：「去花蓮救災的我，才是現在真正的我。」


☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

