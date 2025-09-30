自由電子報
娛樂 最新消息

68歲男神呂良偉秘方公開 5步驟告別中年疲勞

68歲呂良偉近日分享養生秘訣。（香港星島日報）68歲呂良偉近日分享養生秘訣。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕資深港星呂良偉與老婆楊小娟坐擁百億身家，他是香港影壇數一數二影帝級巨星，多年來外型及身體質素保持相當好，凍齡程度非常驚人。

68歲呂良偉近日分享養生秘訣，公開獨門排毒配方「排毒精力湯」食譜，吸引大批粉絲仿效。呂良偉受訪表示，他獨門精力湯不僅能促進新陳代謝、排出體內毒素，還能高效補充營養，是他維持活力秘密武器。

呂良偉透露會在感到疲憊時，飲用這款精力湯來排毒，並建議進行168斷食時，將他獨門精力湯作為晚餐，取代主食和其他食物。

港媒報導，呂良偉公開獨門5大步驟製作排毒精力湯如下：

1.準備食材：將西芹、苦瓜、胡蘿蔔、蘋果洗淨後切塊。

2.放入果汁機：將所有切好的蔬果塊放入果汁機中。

3.加入檸檬汁與水：擠入新鮮檸檬汁，並加入適量的水。

4.攪打均勻：啟動果汁機，將所有食材攪打成滑順的精力湯。

5.立即飲用：倒入杯中，即可享用營養滿分排毒精力湯。

呂良偉出生越南，1980年以在無綫電視劇集《上海灘》飾演「丁力」一角成名，1991年的黑幫傳記片《跛豪》為其電影代表作。

