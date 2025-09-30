弟弟是超級巨星！許光漢姊姊傳訊息 只說「幫我買演唱會的票」

〔記者王靖惟／台北報導〕國民男神許光漢甫退伍，隨即投入電影《他年她日》亞洲巡迴宣傳，所到之處引起旋風。昨日受訪時談到姊姊也是追星族，傳訊息要弟弟幫她「買演唱會的票」，現場引發笑料。

幾年前許光漢曾赴韓國舉辦見面會接受專訪，其中就有一個行程竟是「幫姐姐追星」！ 許光漢提及由於兩個姐姐都是Super Junior粉絲，在場的Super Junior銀赫似二話不說，順勢邀請許光漢光臨自身頻道，並問姐姐為什麼喜歡Super Junior，許光漢表示國高中的時候去姐姐房間都會看到Super Junior週邊商品，也曾被「推坑」Super Junior的歌曲〈Sorry Sorry〉。

如今弟弟許光漢也成為了國際巨星，問及姊姊是什麼反應，許光漢則搞笑表示「她現在傳訊息給我，都是叫我幫她買演唱會的票，還會指定要前排的。」努力使喚弟弟的舉動讓現場一陣笑翻。

