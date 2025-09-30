自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

弟弟是超級巨星！許光漢姊姊傳訊息 只說「幫我買演唱會的票」

〔記者王靖惟／台北報導〕國民男神許光漢甫退伍，隨即投入電影《他年她日》亞洲巡迴宣傳，所到之處引起旋風。昨日受訪時談到姊姊也是追星族，傳訊息要弟弟幫她「買演唱會的票」，現場引發笑料。

許光漢為《他年她日》在全亞洲巡迴宣傳，所到之處引起炫風。（記者王文麟攝）許光漢為《他年她日》在全亞洲巡迴宣傳，所到之處引起炫風。（記者王文麟攝）

幾年前許光漢曾赴韓國舉辦見面會接受專訪，其中就有一個行程竟是「幫姐姐追星」！ 許光漢提及由於兩個姐姐都是Super Junior粉絲，在場的Super Junior銀赫似二話不說，順勢邀請許光漢光臨自身頻道，並問姐姐為什麼喜歡Super Junior，許光漢表示國高中的時候去姐姐房間都會看到Super Junior週邊商品，也曾被「推坑」Super Junior的歌曲〈Sorry Sorry〉。

如今弟弟許光漢也成為了國際巨星，問及姊姊是什麼反應，許光漢則搞笑表示「她現在傳訊息給我，都是叫我幫她買演唱會的票，還會指定要前排的。」努力使喚弟弟的舉動讓現場一陣笑翻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中