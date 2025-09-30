自由電子報
娛樂 最新消息

唐治平喪母1年瘦成皮包骨 近況曝光被直擊

唐治平去年6月歷經母喪之痛，他一度拒認，後又陸續被目擊在台北街頭閒晃，精神狀況令人擔憂。（資料照）唐治平去年6月歷經母喪之痛，他一度拒認，後又陸續被目擊在台北街頭閒晃，精神狀況令人擔憂。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲藝人唐治平去年6月歷經母喪之痛，他一度拒認，後又陸續被目擊在台北街頭閒晃，精神狀況令人擔憂，他曾透露未來計畫，稱已皈依伊斯蘭教並霸氣說：「我的人生歸零重新出發。」好友私下透露，唐治平已走出母親過世陰影，未來一切都會變得更好，他也會在演藝圈努力打拚。

《CTWANT》報導，本月初某日晚間直擊唐治平一人在台北市南港區街頭漫步，雖身形消瘦幾成皮包骨，但整體氣色比過去好，他散步過程持續1個多小時，步伐始終保持輕快，推測身體算硬朗。

報導指出，唐治平行走中眼神游移不定、嘴裡念念有詞，期間數度高舉右手，最後更比劃出一記左手上鉤拳，隨後便恢復正常散步狀態。據悉，他已搬離原本位於新北市淡水區住處，目前定居台北市南港區。

7個月中，唐治平上綜藝節目透露正接洽3間拳館，計畫開班授課教泰拳，並表示希望能教泰拳同時提供武術指導，他說：「過往曾遇過沒武術指導劇組，希望未來能提供武術方面諮詢跟專業知識，並歡迎劇組來配合。」

