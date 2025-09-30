自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許純美消失演藝界 腫一圈現身街頭

「上流美」許純美淡出演藝圈後一心向佛。（資料照）「上流美」許純美淡出演藝圈後一心向佛。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲「荒謬大師」沈玉琳罹患俗稱血癌的白血病，轉院至台大醫院接受高強度化療與標靶治療，目前病況穩定，他過往風光事蹟也被翻出，最讓外界嘖嘖稱奇的，當年慧眼簽下話題女王許純美。

許純美多年未在媒體曝光，日前意外被直擊，《鏡週刊》報導日前某晚8點半左右，台北還在樺加沙颱風過後的風雨交加中，許純美出現在台北市北安路街頭，頂著招牌帽子卻穿著百元拖鞋，手拿平價長傘，另一手挽著要價近20萬名牌包。

報導指出，許純美這回又被媒體目擊，不似過往乾扁身材且有發福跡象；致電許純美胞弟，透露她健康尚可，目前生活平安順遂。

2022年4月，淡出演藝圈後一心向佛的許純美意外又登上媒體版面，當時指控廖姓男佛友偷走她香奈兒名牌包等物，總計價值18萬元，士林地檢署認為證據不足，對廖男處分不起訴；廖男另案反控許純美誣告罪，士檢認為許純美事先有經查證，並非故意捏造，同樣對許純美處分不起訴。



點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中