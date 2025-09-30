許純美消失演藝界 腫一圈現身街頭

「上流美」許純美淡出演藝圈後一心向佛。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲「荒謬大師」沈玉琳罹患俗稱血癌的白血病，轉院至台大醫院接受高強度化療與標靶治療，目前病況穩定，他過往風光事蹟也被翻出，最讓外界嘖嘖稱奇的，當年慧眼簽下話題女王許純美。

許純美多年未在媒體曝光，日前意外被直擊，《鏡週刊》報導日前某晚8點半左右，台北還在樺加沙颱風過後的風雨交加中，許純美出現在台北市北安路街頭，頂著招牌帽子卻穿著百元拖鞋，手拿平價長傘，另一手挽著要價近20萬名牌包。

請繼續往下閱讀...

報導指出，許純美這回又被媒體目擊，不似過往乾扁身材且有發福跡象；致電許純美胞弟，透露她健康尚可，目前生活平安順遂。

2022年4月，淡出演藝圈後一心向佛的許純美意外又登上媒體版面，當時指控廖姓男佛友偷走她香奈兒名牌包等物，總計價值18萬元，士林地檢署認為證據不足，對廖男處分不起訴；廖男另案反控許純美誣告罪，士檢認為許純美事先有經查證，並非故意捏造，同樣對許純美處分不起訴。







自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法