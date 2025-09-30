自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百萬網紅洋蔥衝花蓮助重建 樂當鏟子超人喊台灣人好暖

洋蔥與友人在花蓮當地協助風災重建。（圖擷取自Onion Man臉書）洋蔥與友人在花蓮當地協助風災重建。（圖擷取自Onion Man臉書）

〔記者王靖惟／台北報導〕百萬網紅洋蔥近日前進花蓮，為花蓮風災慘況善後盡一份心力，同時也在社群曝光當地真實情況與心得，希望能夠幫到其他要前往第一線幫忙的民眾。並大喊「台灣人好暖」。

洋蔥赴花蓮當鏟子超人，協助風災善後與重建，並分享身為一日志工心得，他指出每個人體力有限，室內很悶很臭，一下就會氣喘如牛，沒辦法做很多小時，室內空氣不佳但卻悶熱，很多人後面就不戴，但我覺得還是硬ㄍㄧㄥ戴著好，空氣太混濁了。他還表示有戴護目鏡保護眼睛比較好「我眼睛不太舒服，必須用礦泉水洗眼睛」工作結束後衣服褲子都丟掉，避免細菌，靴子能在車站旁捐出，另外就是可能會挖到菜刀、利器，要小心。

百萬網紅洋蔥提供「鏟子超人小心得」給網友（圖擷取自Onion Man臉書）百萬網紅洋蔥提供「鏟子超人小心得」給網友（圖擷取自Onion Man臉書）

洋蔥同時也說，「台灣人很暖，沿路上都有人送東西，車站外就有一個女生買了幾袋麥當勞送給回程的人」由於北部人過去要3小時，來回就6小時，所以洋蔥遇到的人很多都待兩天以上，每個人都默默一直在做，累了就喝水吃香蕉，吃完又繼續做，真的很認真。只是從台北過去車票來回要接近1500，靴子手套也要幾百，所以台灣真的很多善良的人，願意花錢花時間互相幫忙。

網友們也在留言區紛紛回復「蔥哥帥喔！」「真的是狠角色」「連節儉超人洋蔥都去了⋯」更有網友在底下整理提供接下來準備接力的超人要攜帶：1、電解錠/鹽糖2、小支食鹽水3、酒精濕巾/純水濕巾4、防曬乳/遮陽帽/袖套/吸汗頭巾/乾淨衣物一套5、簡易乾糧提供你隨時補充熱量6、軟底鞋墊/厚襪子或長筒襪2雙/雨鞋/乾淨拖鞋7、大塑膠袋2-3個（裝拖鞋和髒衣服）8、小鏟子/小掃把附的那種小畚箕（適合力氣小的女生）9、口罩數個10、光復來回車票（可節省很多進站時間）；另外現場都有提供：1、瓶裝水/運動飲料2、各種尺寸雨鞋3、各種鏟子/刷子/桶子4、油漆手套/洗碗手套5、各種餅乾/營養補給/香蕉/便當6、酸痛貼布（超好用一定要拿！）7、口罩（回去的時候可以換新的再搭車），讓看到的網友們都說實用。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中