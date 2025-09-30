百萬網紅洋蔥衝花蓮助重建 樂當鏟子超人喊台灣人好暖

洋蔥與友人在花蓮當地協助風災重建。（圖擷取自Onion Man臉書）

〔記者王靖惟／台北報導〕百萬網紅洋蔥近日前進花蓮，為花蓮風災慘況善後盡一份心力，同時也在社群曝光當地真實情況與心得，希望能夠幫到其他要前往第一線幫忙的民眾。並大喊「台灣人好暖」。

洋蔥赴花蓮當鏟子超人，協助風災善後與重建，並分享身為一日志工心得，他指出每個人體力有限，室內很悶很臭，一下就會氣喘如牛，沒辦法做很多小時，室內空氣不佳但卻悶熱，很多人後面就不戴，但我覺得還是硬ㄍㄧㄥ戴著好，空氣太混濁了。他還表示有戴護目鏡保護眼睛比較好「我眼睛不太舒服，必須用礦泉水洗眼睛」工作結束後衣服褲子都丟掉，避免細菌，靴子能在車站旁捐出，另外就是可能會挖到菜刀、利器，要小心。

百萬網紅洋蔥提供「鏟子超人小心得」給網友（圖擷取自Onion Man臉書）

洋蔥同時也說，「台灣人很暖，沿路上都有人送東西，車站外就有一個女生買了幾袋麥當勞送給回程的人」由於北部人過去要3小時，來回就6小時，所以洋蔥遇到的人很多都待兩天以上，每個人都默默一直在做，累了就喝水吃香蕉，吃完又繼續做，真的很認真。只是從台北過去車票來回要接近1500，靴子手套也要幾百，所以台灣真的很多善良的人，願意花錢花時間互相幫忙。

網友們也在留言區紛紛回復「蔥哥帥喔！」「真的是狠角色」「連節儉超人洋蔥都去了⋯」更有網友在底下整理提供接下來準備接力的超人要攜帶：1、電解錠/鹽糖2、小支食鹽水3、酒精濕巾/純水濕巾4、防曬乳/遮陽帽/袖套/吸汗頭巾/乾淨衣物一套5、簡易乾糧提供你隨時補充熱量6、軟底鞋墊/厚襪子或長筒襪2雙/雨鞋/乾淨拖鞋7、大塑膠袋2-3個（裝拖鞋和髒衣服）8、小鏟子/小掃把附的那種小畚箕（適合力氣小的女生）9、口罩數個10、光復來回車票（可節省很多進站時間）；另外現場都有提供：1、瓶裝水/運動飲料2、各種尺寸雨鞋3、各種鏟子/刷子/桶子4、油漆手套/洗碗手套5、各種餅乾/營養補給/香蕉/便當6、酸痛貼布（超好用一定要拿！）7、口罩（回去的時候可以換新的再搭車），讓看到的網友們都說實用。

