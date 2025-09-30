正妹奔花蓮救災 媽媽是大咖女星無意發現愛女暖舉

阮虔芷無意間發現考取救護員證照的愛女低調赴花蓮縣光復救災，她超感動說：「女兒妳好棒！」（翻攝自阮虔芷臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕1992年在電視劇《新白娘子傳奇》飾演觀世音菩薩的資深女星阮虔芷，至今仍因該角色擁有一票死忠粉絲，更成功自演員轉型為製作人。

29日晚間，阮虔芷在臉書曝光最新照片，無意間發現考取救護員證照的愛女低調赴花蓮縣光復救災，她超感動說：「女兒妳好棒！」

1992年，她在電視劇《新白娘子傳奇》飾演觀世音菩薩，至今仍讓不少人留下深刻印象。（翻攝自阮虔芷臉書）

在阮虔芷公開照片的人群裡有位正妹頭戴黑色棒球帽，身穿白T搭配黑色緊身褲，腳上踩著雨鞋，站在滿是泥濘街道，胸前包包上面印有紅色十字寫著「EMT 行動救護協助」，這位正妹就是阮虔芷女兒。

發文中，阮虔芷透露無意間在網路上看到這樣的女兒，真棒，「她不說，我也不會問，只是會心微笑，心裡說，女兒妳好棒，很感動」，表示女兒考上救護員執照，終於派上用場。

