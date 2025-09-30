自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

正妹奔花蓮救災 媽媽是大咖女星無意發現愛女暖舉

阮虔芷無意間發現考取救護員證照的愛女低調赴花蓮縣光復救災，她超感動說：「女兒妳好棒！」（翻攝自阮虔芷臉書）阮虔芷無意間發現考取救護員證照的愛女低調赴花蓮縣光復救災，她超感動說：「女兒妳好棒！」（翻攝自阮虔芷臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕1992年在電視劇《新白娘子傳奇》飾演觀世音菩薩的資深女星阮虔芷，至今仍因該角色擁有一票死忠粉絲，更成功自演員轉型為製作人。

29日晚間，阮虔芷在臉書曝光最新照片，無意間發現考取救護員證照的愛女低調赴花蓮縣光復救災，她超感動說：「女兒妳好棒！」

1992年，她在電視劇《新白娘子傳奇》飾演觀世音菩薩，至今仍讓不少人留下深刻印象。（翻攝自阮虔芷臉書）1992年，她在電視劇《新白娘子傳奇》飾演觀世音菩薩，至今仍讓不少人留下深刻印象。（翻攝自阮虔芷臉書）

在阮虔芷公開照片的人群裡有位正妹頭戴黑色棒球帽，身穿白T搭配黑色緊身褲，腳上踩著雨鞋，站在滿是泥濘街道，胸前包包上面印有紅色十字寫著「EMT 行動救護協助」，這位正妹就是阮虔芷女兒。

發文中，阮虔芷透露無意間在網路上看到這樣的女兒，真棒，「她不說，我也不會問，只是會心微笑，心裡說，女兒妳好棒，很感動」，表示女兒考上救護員執照，終於派上用場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中