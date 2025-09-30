自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

開直播駁神隱 主播馬郁雯嗆黃國昌：怯戰神，丟臉！

開直播駁神隱 主播馬郁雯嗆黃國昌：怯戰神，丟臉！「揭弊女神」馬郁雯（左）緊咬黃國昌。（翻攝自黃國昌YT直播、馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌遭爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，26日被媒體踢爆後神隱3天，昨晚開直播強調自己假日繁忙，並怒斥在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。

不過黃國昌開直播前，三立新聞台有「揭弊女神」封號的主播馬郁雯搶先透過臉書發文點名神隱6天的黃國昌不要再裝死並怒嗆：「狗仔跟監集團這題你閃不掉，現在不只助理，連狗仔律師都跟你有關係！」

今（30）日一早8時左右，馬郁雯再度發文嗆聲：「黃國昌，本身就是個笑話！」表示踢爆民眾黨前主席柯文哲隨身碟Excel檔裡面，記載小沈1500萬消息源是什麼，關你黃國昌什麼事？記者從來在偵查不公開的規範內，你這種水準跟我說法學博士？

發文中，馬郁雯直問黃國昌：「你認不認識中央社司法線記者謝幸恩？謝幸恩有沒有幫你籌組狗仔隊？你有沒有在狗仔工作群裡？你有沒有指揮狗仔說感謝，我離開了，XX（林姓狗仔的名字）收隊，辛苦了？你有沒有跟狗仔在安和路2段7號4樓開會？陳時中是不是你指示狗仔跟拍的？潘孟安是不是你指示狗仔跟拍的？監察委員是不是你指示狗仔跟拍的？你養狗仔的錢哪裡來？我知道這些題目太難，你不敢回答，來題簡單的，你是不是美國人的阿爸？請回答。」

馬郁雯酸黃國昌：「以上10個問題，你1個都不敢回答，超速仔就超速仔，連假3天，神隱3天，這種人跟我說戰神？怯戰神差不多？丟臉。」

相關新聞：黃國昌開直播駁神隱 揭弊女神馬郁雯神助攻？

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中