開直播駁神隱 主播馬郁雯嗆黃國昌：怯戰神，丟臉！

「揭弊女神」馬郁雯（左）緊咬黃國昌。





〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌遭爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，26日被媒體踢爆後神隱3天，昨晚開直播強調自己假日繁忙，並怒斥在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。

不過黃國昌開直播前，三立新聞台有「揭弊女神」封號的主播馬郁雯搶先透過臉書發文點名神隱6天的黃國昌不要再裝死並怒嗆：「狗仔跟監集團這題你閃不掉，現在不只助理，連狗仔律師都跟你有關係！」

今（30）日一早8時左右，馬郁雯再度發文嗆聲：「黃國昌，本身就是個笑話！」表示踢爆民眾黨前主席柯文哲隨身碟Excel檔裡面，記載小沈1500萬消息源是什麼，關你黃國昌什麼事？記者從來在偵查不公開的規範內，你這種水準跟我說法學博士？

發文中，馬郁雯直問黃國昌：「你認不認識中央社司法線記者謝幸恩？謝幸恩有沒有幫你籌組狗仔隊？你有沒有在狗仔工作群裡？你有沒有指揮狗仔說感謝，我離開了，XX（林姓狗仔的名字）收隊，辛苦了？你有沒有跟狗仔在安和路2段7號4樓開會？陳時中是不是你指示狗仔跟拍的？潘孟安是不是你指示狗仔跟拍的？監察委員是不是你指示狗仔跟拍的？你養狗仔的錢哪裡來？我知道這些題目太難，你不敢回答，來題簡單的，你是不是美國人的阿爸？請回答。」

馬郁雯酸黃國昌：「以上10個問題，你1個都不敢回答，超速仔就超速仔，連假3天，神隱3天，這種人跟我說戰神？怯戰神差不多？丟臉。」

