黃國昌開直播駁神隱 揭弊女神馬郁雯神助攻？

黃國昌自26日被媒體踢爆後神隱3天，昨晚開直播強調自己假日繁忙，並怒斥在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。（翻攝自黃國昌YT直播）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，中央社司法線記者謝幸恩涉入其中，並在29日發聲明請辭中央社職務；黃國昌自26日被媒體踢爆後神隱3天，昨晚開直播強調自己假日繁忙，並怒斥在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。

黃國昌指出，各家媒體都指稱他神隱，但他這3天非常忙碌，上周末自己也去參與環大台北自行車挑戰賽並在終點擺設補給站。

請繼續往下閱讀...

不過黃國昌開直播前，三立新聞台有「揭弊女神」封號的主播馬郁雯搶先透過臉書發文點名神隱6天的黃國昌不要再裝死並怒嗆：「狗仔跟監集團這題你閃不掉，現在不只助理，連狗仔律師都跟你有關係！」

馬郁雯有「揭弊女神」封號。（翻攝自馬郁雯臉書）

馬郁雯表示，這起政治跟監有4名狗仔，民進黨立委王義川先前公開揭露，其中一名狗仔「李郁衿」是黃國昌昔日助理，她跟進加碼爆料，「4名狗仔的共同選任的辯護人為律師李璇辰，黃國昌，你認識這位李璇辰律師嗎？」

李璇辰是誰？馬郁雯說，他過去曾擔任時力第三屆與第四屆的紀律委員，過去時力法扶案，多數都跟李璇辰配合，「李璇辰被視為『昌派御用律師』，認識他的人都知道他就是昌粉，在黃國昌2023年退出時代力量時，他也跟著淡出黨務系統。」更表示李璇辰並非只跟黃國昌交好，「館長」陳之漢的訴訟案件，也多數委由他處理。

發文中，馬郁雯更表示多個媒體揭露黃國昌手握偷拍狗仔集團，且進行長時間政治跟監，「4名狗仔中，一位你昔日助理，一位則是你長期在時力關係交好、恰巧成為四名狗仔的委任律師」，並嗆聲：「躲了一周，黃國昌該出來打球了！」馬郁雯發文後，黃國昌跟進在晚間開直播。

黃國昌昨晚直播中，批評自己在週五看到《鏡報》寫的內容後，心中的OS就是「在台灣養最大的狗仔集團的，不就是鏡傳媒？寫這些東西都不覺得丟臉嗎？你們還是拿納稅錢在養，拿了多少標案？」

至於吹哨者協會一事，黃國昌說明2024年他回到立院以前，是在民間社會成立吹哨者保護協會，保護吹哨者、揭發弊案，當時他除了免費幫助吹哨者打官司外，也要查涉及公共利益的弊案，並舉im.B詐騙案為例，協會是不會查風花雪月、政治人物找應召女郎等案。

相關新聞：黃國昌神隱多日直播回應「養狗仔」 沈榮欽：程度太差且邏輯拙劣

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法