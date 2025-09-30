自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧過世20天 被嗆不厚道女星田海蓉首發聲

于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，死因至今撲朔迷離。（翻攝自微博）于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，死因至今撲朔迷離。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕37歲中國男星于朦11日在北京墜樓身亡，死因眾說紛紜，更有大量相關影片與錄音瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件撲朔迷離。

于朦朧恩師宋祖德事後不斷在微博想替他發聲，但相關內容卻遭下架，日前在微博發文嗆女星田海蓉：「年紀不小了，做人要厚道。」同時點名導演程青松，質問：「你在哪裡？」但這2篇文章目前莫名消失。

對此，田海蓉昨（29）日發布聲明澄清自己和于朦朧素不相識，並控程青松在未告知她，竟將部分微信聊天記錄刪減後以截圖形式公開；田海蓉在聲明中表示，她要求刪除卻被拒絕。

田海蓉表示：「此事把我一個無辜的人卷入錯誤的網絡言論中，進而引發被誤導和不明真相的網友對我和家人空前網暴，這已對我和家人造成了嚴重的精神傷害。本人已委托律師起訴程青松及相關網絡謠言誹謗者。願大家共同抵制網絡暴力和虛假信息的傳播。」

點圖放大header
點圖放大body

