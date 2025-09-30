JK羅琳怒批艾瑪華森無知 長文開炮酸對方 自爆曾收沒誠意關心

艾瑪華森日前受訪時提到與JK羅琳嫌隙，意外激怒對方。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕《哈利波特》作者JK羅琳再度對「妙麗」艾瑪華森開炮，全因兩人之間的矛盾在艾瑪近期受訪而成為焦點。羅琳在社群貼文中寫道，艾瑪「對現實生活經驗太少，以至於不自知地無知」，並聲稱自己曾收到對方的便條信，內容對羅琳因發表跨性別相關言論而遭受的公眾抨擊表達了同情，讓羅琳狠酸她覺得一句簡短的關心就能表達善意。

兩人之間的嫌隙始於2020年，當時羅琳公開分享的跨性別觀點被許多人批評為「跨恐」（害怕跨性者）。包括艾瑪與丹尼爾雷德克里夫等《哈利波特》共同主演一同公開反對羅琳，並在聲明中表示：「跨性別者就是他們所認同的樣子，他們應當能不被質疑、不被否定地過自己的生活。」

在最新的貼文裡，羅琳表示，她完全接受艾瑪與丹尼爾有不同意見，並解釋道：「我並不要求那些曾飾演我筆下角色的演員永遠都要認同我的觀點。那就像我還要去問21歲時的老闆『我今天該持什麼立場』一樣荒謬。華森和她的共同主演們有權擁抱性別認同的理念。這些信念受到法律保護，我也不希望看到他們因此失去工作、遭受暴力或甚至死亡威脅。」

羅琳繼續說道：「然而，艾瑪和丹近年來卻明確表示，他們認為我們過去的專業關係，賦予了他們一種特殊的權利——甚至是義務——在公開場合批評我和我的觀點。」更酸他們多年來早已不再演出《哈利波特》，「卻依然自詡為我所創造世界的事實代言人。」

艾瑪日前在播客節目中再次提及此事，使雙方嫌隙再度成為網路熱議，羅琳表示，她過去一直拒絕評論艾瑪，是因為「不希望自己說的任何話導致她遭到追殺」。但由於艾瑪在節目中強調，雖然她不同意羅琳的跨性別立場，「但仍然珍惜與羅琳合作《哈利波特》的經歷」，讓羅琳改變了態度。

當時艾瑪在節目上說：「我真的不認為，因為我持有的支持與愛，或是不同的立場，就意味著我不能珍惜與她（羅琳）的個人經歷。我永遠不會相信這兩者會互相抵消，我依然會珍惜我所擁有的那段經歷。」

JK羅琳對艾瑪華森開炮。（達志影像）

羅琳則透露，艾瑪曾請人轉交過一張手寫便條給她，僅寫著一句「我很抱歉妳正在經歷這一切」，羅琳更酸說，艾瑪明明有她的電話號碼，而且那時她正遭受死亡、強暴與酷刑的威脅，安保措施被迫升級，讓她不斷擔心家人的安全，「艾瑪當時在公開場合明明火上加油，卻覺得一句簡短的關心就能證明她的同情與善意。」

羅琳接著批評道：「就像其他從未經歷過被財富與名聲之外的現實生活磨練過的人一樣，艾瑪對真實人生毫無經驗，她不明白自己的無知。她永遠不需要庇護所，不會被安排進混合病房，我懷疑她自童年以來是否去過市區的試衣間。她的『公共廁所』是單人使用，門外還有人看守。她可曾在市政府經營的泳池，進過新設的男女混合更衣室？她會有需要依賴國家設立的女性危機中心卻無法獲得全女性服務的時候嗎？她會不會被迫與自稱女性的強暴犯共處一室？」

由於艾瑪從童年起演出《哈利波特》系列，羅琳也提到：「我14歲時不是千萬富翁，我寫出讓艾瑪成名的書時，還生活在貧困之中。因此，我比艾瑪更能理解，當女性權利被踐踏時，對於沒有她那種特權的女性與女孩而言，意味著什麼。最具諷刺的是，如果艾瑪最近沒有在訪談中突然宣稱她仍然『愛我、珍惜我』我懷疑她是因為意識到如今全盤否定我已不像以前那麼時髦，我或許還不會這麼坦白。」

而在艾瑪、丹尼爾與其他《哈利波特》演員最初公開反對羅琳時，羅琳曾表示，她「永遠不會原諒他們『向一個意圖削弱女性得來不易權利』的運動靠攏」。雖然艾瑪日前被問到是否願意與羅琳對話時回應：「會，而且我永遠會。我相信這點，我完全相信。」但顯然羅琳根本不屑一顧，甚至還曾在社群分享一則模仿艾瑪訪談的惡搞影片、稱讚該影片，附註：「所有惡搞我都買單。」

