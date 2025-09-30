于朦朧台灣超度法會！孫德榮地藏庵祈公道「神奇感應乍現」

〔記者邱奕欽／台北報導〕于朦朧驟逝引發外界高度關注，資深經紀人孫德榮昨（29日）在台灣親赴新莊地藏庵，依循民俗替他向地藏王菩薩遞上訴狀，盼在陰間替愛將討回公道。過程中竟出現「神奇感應」的巧合，讓孫德榮深信于朦朧在天之靈正回應自己的心意，同時宣布將擇期舉辦大型超度法會，邀粉絲共同誦經迴向。

孫德榮在新莊地藏王廟為于朦朧舉行超渡法會。（翻攝自臉書）

孫德榮回憶，當天抵達新莊地藏庵時天降小雨，但就在受訪開始的瞬間雨勢立刻停歇，他解讀這是于朦朧在天之靈的回應，也是菩薩顯示「跨越生死的祈求已被聽見。」同時，孫德榮也感性表示「這樣的感應，讓我更確信應該為他討公道。」

請繼續往下閱讀...

孫德榮一併宣布，接下來將委託「單程旅行社」的小冬瓜擇期籌辦大型超度法會，並邀請粉絲一同參與誦經，將功德迴向給這位「小天使」。孫德榮再三強調，所有費用將由自己全額負擔，粉絲千萬不要受騙捐款，「台灣詐騙無數，在此特別聲明」。

至於外界關注的法會日期與地點，孫德榮也表示會在確定後透過社群公告，呼籲粉絲耐心等待。最後，孫德榮感性留下「後會有期」，希望藉由超度法會、祈雨停歇的感應與誦經功德，為于朦朧帶來安息，也展現自己陪伴走到最後的決心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法