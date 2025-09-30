自由電子報
娛樂 音樂

（專訪）《超偶》女星投資變放高利貸！衰被鴛鴦大盜騙錢 老闆驚爆身亡現況曝光

〔記者張釔泠／專訪〕吳雨璇曾參與《超級偶像8》、《台灣那麼旺》，大學畢業後從基隆到台北闖蕩，不料接連遇人不淑，某任男友曾經哄騙她的錢去放高利貸，擔任直播主時又遇到「鴛鴦大盜」，老闆夫婦捲走公司的錢，官司打了6年後，因老闆身亡案件不了了之，幸好她看得很開，再掏百萬推出個人首張台語專輯《逆盡》，也寓意這些挫折都將終結。

吳雨璇希望ㄧ切挫折可以「逆盡」。（記者胡舜翔攝）吳雨璇希望ㄧ切挫折可以「逆盡」。（記者胡舜翔攝）

她從小在爸爸指導下學唱歌， 17歲就是婚禮歌手，北上後又擔任直播主，一個月收入有近30萬，但卻慘遇渣男男友詐騙，她透露對方一直經營「家境富裕」人設，現在回想也不禁自嘲：「可能我眼界太小了，看他開名車、戴好錶，完全不認為他生活有狀況。」

兩人在一起8、9個月，男方無微不至的打點她的生活，「衣服不用洗、冰箱沒空過，出國時會幫我整理行李，衣服、配件都搭配好。」讓她完全卸下心防，在男友的「話術」下拿出百萬去投資，「我自認不是很笨的人，也不貪心，但他就是會讓你覺得是『自願』的，而且前面也有拿到一些利潤。」沒想到後來才發現對方拿這些錢去「放款」，如今她都還在追討這筆爛帳。

吳雨璇與玖壹壹的師弟歐吉虎穩定交往中。（記者胡舜翔攝）吳雨璇與玖壹壹的師弟歐吉虎穩定交往中。（記者胡舜翔攝）

至於捲款潛逃的前老闆，她則說對方騙財又騙色，不少同事都成了他的小三，自己沒有被染指，其他損失只好認了，才29歲就經歷這些關卡，她豁達面對，「人這一輩子，被騙是必須的。」爸媽很心疼她的錢丟到水裡，但她都會轉念，「遇到這些事情時我還不是身家百億」。

吳雨璇大學畢業後獨自到台北生活，卻經常遇人不淑。（記者胡舜翔攝）吳雨璇大學畢業後獨自到台北生活，卻經常遇人不淑。（記者胡舜翔攝）

走出這些風風雨雨，她現在與玖壹壹的師弟歐吉虎以「結婚」為前提交往，雙方有共識好好衝刺工作存錢買房，歐吉虎不僅鼓勵她發片，更親自參與製作，兩人合力催生出這張「愛的結晶」，也讓她更加肯定一切逆境都將到盡頭。

點圖放大header
點圖放大body

