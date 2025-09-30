「電影產業被偷走了」 川普再揚言對境外製作電影課徵100％關稅

〔記者許世穎／綜合報導〕美國總統川普再度拋出爭議言論，揚言將對所有美國境外製作的電影課徵100%關稅，理由是「美國的電影產業被其他國家偷走了，就像從嬰兒手中搶糖果一樣」。

美國總統川普再度提出將對所有美國境外製作的電影課徵100%關稅。（路透）

川普週一在社群發文，直指「軟弱又無能」的加州州長紐森，使得加州首當其衝。他強調，為了終結這個「長久且無止境的問題」，決定對境外製作的電影全面課稅。

請繼續往下閱讀...

目前不清楚是什麼再次引爆川普的聲明，但川普早在今年5月就曾提出相似說法，認為外國製作對美國電影業構成「國安威脅」，不僅吸引片商到海外拍攝，還可能輸入「宣傳與意識形態」。然而外界質疑，總統是否真有權限執行如此措施，至今仍無定論。

近年來，好萊塢製作確實大量外流，為了節省成本，不少片商選擇到英國、澳洲、紐西蘭等稅務優惠地區取景；也有導演如《沙丘》的丹尼維勒納夫，以及執導新片《奧德賽》的克里斯多夫諾蘭，偏好實地拍攝，以符合劇情需要。

至於被點名的紐森，則持續推動加州增加電影稅務抵免，以留住製作案。他同時在社群媒體上多次嘲諷川普，甚至模仿川普的「全大寫」語氣發文。紐森日前回應表示：「這只是效法他的風格而已。」

