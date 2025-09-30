解鎖新市鎮！《動物方城市2》終極預告曝全新神曲

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》昨（29日）晚釋出全新預告與海報，兔子警官哈茱蒂與當上警官的狐狸胡尼克的辦案默契將面臨嚴峻考驗，兩人必須破解全新角色─響尾蛇「蓋瑞」與一本神祕「動物方城市傳說之書」的謎團，並深入動物方程式的全新領域。

哈茱蒂和胡尼克在《動物方城市2》的辦案默契將面臨嚴峻考驗。（迪士尼提供）

首集《動物方城市》於2016年推出，在全球大賣10.25億美金（約台幣312.42億元），全台也賣破台幣2.88億元，續集相隔9年終於推出，並由首集擔任編劇之一的傑瑞德布許，和首集導演之一的拜倫霍華攜手執導，原班人馬吉妮佛古德溫和傑森貝特曼再度回歸，繼續為兔子警官哈茱蒂與當上警官的狐狸胡尼克配音。

奧斯卡得主關繼威為《動物方城市2》神祕響尾蛇「蓋瑞」配音。（迪士尼提供）

終極預告帶領影迷一窺全新角色與隱藏的爬蟲族群，當茱蒂與尼克遭遇神祕的響尾蛇「蓋瑞」（奧斯卡得主關繼威配音），故事正式揭開序幕。蓋瑞雖然危險卻常被誤解，他更對茱蒂說「蛇類不是壞人，我得澄清事實。到時候，我的家人就能回家了」，似乎另有隱情。

夏奇拉再度為《動物方城市2》的「志羚姐姐」配音，並演唱全新歌曲。（迪士尼提供）

《動物方城市2》曝光全新預告及海報。（迪士尼提供）

預告中也曝光全新原創歌曲《Zoo》，由再度為片中最閃耀的流行巨星「志羚姐姐」配音的夏奇拉演唱，詞曲由紅髮艾德、布雷克史萊特金與夏奇拉共同創作，單曲將於10月10日正式發行。《動物方城市2》將於11月26日在台上映，完整原聲帶搶先於11月21日推出。

《動物方城市2》終極預告：

