（圖輯）手臂好壯！ASTRO尹產賀長大MAN爆了 陳珮騏朝聖嗨翻

尹產賀整個人跳超高，只是看不到臉。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體ASTRO的老么尹產賀暌違6年來開唱，昨天（29日）在台北國際會議中心舉行「2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A]」，圈內著名的AROHA（粉絲名）、八點檔女星陳珮騏也坐在第二排朝聖，全程都嗨到不行，吸引周遭粉絲注意。

演員兼創作者宋米樂（左）曬出與陳珮騏的合影。（翻攝自宋米樂IG）

尹產賀的動作像是在做伸展操。（記者王文麟攝）

尹產賀左手拉褲子，右手比出噓的動作。（記者王文麟攝）

尹產賀勁歌熱舞，右手手指比著太陽穴。（記者王文麟攝）

尹產賀秀出右手肌肉，身材超好。（記者王文麟攝）

尹產賀雙手合十。（記者王文麟攝）

尹產賀張開雙手歡迎大家到來。（記者王文麟攝）

現年25歲的尹產賀相較於2019年來台，整個人都長開了，變得更有男人味，第一套白色無袖上衣露出麒麟臂，更是讓人眼睛吃冰淇淋，讓粉絲直呼值回票價。

尹產賀單膝跪地，向粉絲打招呼。（記者王文麟攝）

尹產賀往觀眾席伸出左手。（記者王文麟攝）

尹產賀浮誇的張開雙手。（記者王文麟攝）

尹產賀看向遠方觀眾席。（記者王文麟攝）

尹產賀對粉絲比出讚。（記者王文麟攝）

尹產賀連擦汗都性感。（記者王文麟攝）

尹產賀像是要聽到粉絲的聲音。（記者王文麟攝）

尹產賀抿嘴模樣可愛。（記者王文麟攝）

