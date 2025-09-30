自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（圖輯）手臂好壯！ASTRO尹產賀長大MAN爆了 陳珮騏朝聖嗨翻

尹產賀整個人跳超高，只是看不到臉。（記者王文麟攝）尹產賀整個人跳超高，只是看不到臉。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體ASTRO的老么尹產賀暌違6年來開唱，昨天（29日）在台北國際會議中心舉行「2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A]」，圈內著名的AROHA（粉絲名）、八點檔女星陳珮騏也坐在第二排朝聖，全程都嗨到不行，吸引周遭粉絲注意。

演員兼創作者宋米樂（左）曬出與陳珮騏的合影。（翻攝自宋米樂IG）演員兼創作者宋米樂（左）曬出與陳珮騏的合影。（翻攝自宋米樂IG）

尹產賀的動作像是在做伸展操。（記者王文麟攝）尹產賀的動作像是在做伸展操。（記者王文麟攝）

尹產賀左手拉褲子，右手比出噓的動作。（記者王文麟攝）尹產賀左手拉褲子，右手比出噓的動作。（記者王文麟攝）

尹產賀勁歌熱舞，右手手指比著太陽穴。（記者王文麟攝）尹產賀勁歌熱舞，右手手指比著太陽穴。（記者王文麟攝）

尹產賀秀出右手肌肉，身材超好。（記者王文麟攝）尹產賀秀出右手肌肉，身材超好。（記者王文麟攝）

尹產賀雙手合十。（記者王文麟攝）尹產賀雙手合十。（記者王文麟攝）

尹產賀張開雙手歡迎大家到來。（記者王文麟攝）尹產賀張開雙手歡迎大家到來。（記者王文麟攝）

現年25歲的尹產賀相較於2019年來台，整個人都長開了，變得更有男人味，第一套白色無袖上衣露出麒麟臂，更是讓人眼睛吃冰淇淋，讓粉絲直呼值回票價。

尹產賀單膝跪地，向粉絲打招呼。（記者王文麟攝）尹產賀單膝跪地，向粉絲打招呼。（記者王文麟攝）

尹產賀往觀眾席伸出左手。（記者王文麟攝）尹產賀往觀眾席伸出左手。（記者王文麟攝）

尹產賀浮誇的張開雙手。（記者王文麟攝）尹產賀浮誇的張開雙手。（記者王文麟攝）

尹產賀看向遠方觀眾席。（記者王文麟攝）尹產賀看向遠方觀眾席。（記者王文麟攝）

尹產賀對粉絲比出讚。（記者王文麟攝）尹產賀對粉絲比出讚。（記者王文麟攝）

尹產賀連擦汗都性感。（記者王文麟攝）尹產賀連擦汗都性感。（記者王文麟攝）

尹產賀像是要聽到粉絲的聲音。（記者王文麟攝）尹產賀像是要聽到粉絲的聲音。（記者王文麟攝）

尹產賀抿嘴模樣可愛。（記者王文麟攝）尹產賀抿嘴模樣可愛。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中