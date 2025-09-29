自由電子報
娛樂 日韓

《暴君》李彩玟早已死會 演員女友新動向曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》結局完美收官，「暴君」李彩玟現實中的女友柳茶憐（又譯：柳多仁）隨後爆出將加入驅魔新劇《覺醒》，將與男神李浚赫和吳藝珠合作，令觀眾期待將展現何種全新面貌。

李彩玟（左）和女友柳茶憐雙雙成為大勢演員。（翻攝自X）李彩玟（左）和女友柳茶憐雙雙成為大勢演員。（翻攝自X）

《覺醒》講述一名轉學到大峙洞的高中女學生，為提升成績服用藥物後，竟能聽見死者聲音的故事；柳茶憐2020年以韓劇《重回18歲》出道，2023年《浪漫速成班》飾演張丹芝一角打開知名度，隔年參演《金字塔遊戲》飾演「明子恩」獲好評。

李彩玟和柳茶憐曾在《浪漫速成班》合作過，劇集播畢後，兩人大方公開戀愛中，去年3月兩人約會影片瘋傳，令粉絲津津樂道。

柳茶憐在接受韓媒訪問時，曾表示「戀愛是戀愛，工作是工作」，對於戀情公開毫無負擔，她說：「只要忠實於本職工作，盡最大努力就好，即使在我面前附上『誰誰誰的女友』頭銜，演藝生涯也不會有所改變。」

李彩玟以《暴君的廚師》一炮而紅，隨著他的女友柳茶憐主演新劇消息公開，情侶檔將持續展開大勢演藝生涯，令人更加注目。

