（影）超扯！超扯！超扯！ 吊車大王暴怒 車隊救災遭酸擺拍

竹北吊車大王胡漢龑被外界無的放矢激怒。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕竹北吊車大王胡漢龑今（29）晚憤怒在社群平台發文，他炮口對準酸民與名嘴，痛斥部分人士指他和員工到災區只是在「擺拍」氣到怒罵：真是他**的超扯、超扯、超扯。

吊車大王胡漢龑氣到拍片對槓酸民。（翻攝自臉書）

胡漢龑晚間發文，表示自己不忍了，一些酸民、一些自以為了不起的名嘴「請問你們為社會奉獻了什麼？」胡漢龑要這些人看看自己再批評別人，並指自己公司的同仁辛苦的開著小山貓（推土機），每天在不同的地方幫災民清理殘破不堪的家園，沒想到竟有一群人只出一張嘴，批評「只是去討拍」。

請繼續往下閱讀...

「誣衊我們啟德辛苦的同仁，這是我絕對不能夠容忍的！」胡漢龑表示，災民送烤雞和水給他以及前往災區的公司同仁，深怕他公司員工肚子餓了沒得吃，結果酸民卻胡亂批評。除了發文抨擊之外，胡漢龑更附上影片，點名：請所有的酸民、名嘴看清楚，不要污衊我們所有同仁、包括同業的救災英雄。

竹北吊車大王胡漢龑憤怒在社群平台發文。（翻攝自臉書）

胡漢龑指出，他與同仁凌晨三點就從竹北出發，派吊車、人力，說風涼話的人出了什麼？他同時也強調，災區因為泥土太厚，連怪手都深陷泥土裡，大家同心協力一個個救援出來，卻被這些酸民、名嘴批評成「討拍」、「擺拍」，他反問：你們說的那些話能聽嗎？

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法