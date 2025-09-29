自由電子報
娛樂 最新消息

袁澧林戀上許光漢！爸認證：很厲害的台灣明星

許光漢（左）與袁澧林在片中有一段跨越時空的愛戀，袁澧林爸爸也知道許光漢。（記者王文麟攝）許光漢（左）與袁澧林在片中有一段跨越時空的愛戀，袁澧林爸爸也知道許光漢。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕港星袁澧林、許光漢在電影《他年她日》展開一場虐戀，「光林CP」近期展開亞洲巡迴宣傳，袁澧林今天（29日）她受訪，透露爸爸已經在香港看過電影，甚至還寫了千字心得給她，讓袁澧林忍不住笑了出來。被問到爸爸是否知道許光漢是誰？袁澧林笑說：「他知道暴風圈級的主角是光漢，理解他是厲害有名的台灣明星。」

袁澧林感謝許光漢暖心的舉動。（記者王文麟攝）袁澧林感謝許光漢暖心的舉動。（記者王文麟攝）

現年31歲的袁澧林今年在台推出兩部電影作品，一部是與劉以豪演出的《山忌 黃衣小飛俠》，另一部就是與許光漢合作的電影《他年她日》。他們上次才帶著電影到釜山影展放映，袁澧林回憶起，當時翻譯把她的名字翻錯了，沒想到事後許光漢主動向翻譯提醒：「名字要注意一下喔！」讓袁澧林覺得十分暖心，「本來我是完全沒有意識到，想說OK啦，覺得可以理解，（許光漢提醒後），反而覺得哎呀要把名字改掉，那是覺得滿暖的，他這麼累還可以想到這些小事情。」

袁澧林的家人都很支持她。（翻攝自IG）袁澧林的家人都很支持她。（翻攝自IG）

袁澧林的爸爸有看報紙的習慣，也會把女兒的照片剪起來收藏。被問到爸爸看過電影了嗎？袁澧林笑說，爸爸在香港首映之後，寫了千字文給她，「他通常會提醒我，教我怎麼演戲，最重要的是投入角色、尊重長輩」，她強調爸爸最注重禮貌，但也不忘鼓勵女兒「你已經長大了，妳是最棒的」。電影將在10月3日上映。

