SEVENTOEIGHT赴韓發展 發現韓國男團喝水的玄機！

〔記者胡如虹／台北報導〕台灣男團SEVENTOEIGHT從韓國出道，在韓國受訓、上通告時，不僅學到如何在舞台上展現魅力，還發現韓國男團喝水的玄機！

SEVENTOEIGHT上《如虹音樂會》透過他們在韓國看到其他男團喝水的玄機。（記者胡如虹攝）

從台韓選秀節目《SCOOL》成團的SEVENTOEIGHT，麒文、美祥、學駿、柏佑、义翔和帝翁6位團員日前上網路節目《如虹音樂會》，提起這一年來赴韓國出道的點滴，不約而同表示想都沒有想過會有這樣的機遇，尤其是遠從馬來西亞來台發展的义翔從小夢想要當藝人，唸書時就特別從沙巴到吉隆坡去學舞，如今不但一圓星夢，還同時在韓國跟台灣娛樂圈發展，更是覺得幸運。

麒文（左起）、美祥、柏佑為了保持健康好身材，都盡量喝水不喝飲料。（記者胡如虹攝）

SEVENTOEIGHT表示，韓國男團競爭激烈，他們除了要勤練歌舞，還要維持最佳體態，為了保持好身材，加入SEVENTOEIGHT之後，6位團員都盡量喝水，戒掉喝飲料的習慣。他們在韓國跑通告時，也發現韓國男團喝水像喝啤酒一樣，把礦泉水都裝在提籃裡，然後在瓶蓋上寫上團員的名字，這樣既不怕拿錯水瓶，喝起水來也像有喝飲料的儀式感。

