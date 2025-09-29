《暴君》「史草一拿」逼瘋君王！男星幽默認錯：沒辦法的事

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星李世鎬在《暴君的廚師》飾演「李藏均」，在第11集中拿著廢妃死亡真相的史草出現在宴會，一舉動撼動宮廷，引發「暴君」李彩玟瘋狂暴走，對此，李世鎬幽默向李彩玟正式道歉，表示「搞砸了宴會，也是沒辦法的事」。

李世鎬（左）戲外向「君王」李彩玟正式道歉。（翻攝自IG，合成圖）

李世鎬在《暴君的廚師》飾演李彩玟的手下，原本出現的瞬間讓暴君十分高興，不過戲中李世鎬表情僵硬，由於家人遭際閂大君扣為人質，不得不低頭，只好拿出使草讓李彩玟正式成為「暴君」。

請繼續往下閱讀...

李世鎬表示，「雖然登場時間很短，不過能參與其中真的很幸福。」韓媒形容他從進入宴會場開始，步伐小心翼翼，視線動搖和顫抖的呼吸等，細膩描繪自身矛盾的狀態。

李世鎬在《暴君的廚師》飾演「李藏均」，一舉動逼瘋君王。（翻攝自Netflix）

李世鎬透過經紀公司表示，「真心感謝大家收看傾注所有汗水和努力的《暴君的廚師》。 能夠和好的演員、工作人員、優秀的前後輩們一起創作好的作品，真是一項寶貴的經驗。」

在 Instagram 查看這則貼文 이세호（@lee__seho）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法